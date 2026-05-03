Char Dham Temple: एकाच छताखाली चार धाम! १३० वर्षे जुन्या अनोख्या मंदिरात चार धाम सोबत करा 'स्वर्ग-नरक' दर्शन, काय आहे महत्व ?

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशाची राजधानी लखनऊ केवळ नवाबांच्या शहरासाठी प्रसिद्ध नाही, तर येथे श्रद्धेचे असे एक केंद्र आहे जे पाहिल्यानंतर तुम्हाला आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही. लखनऊच्या जुन्या भागातील गजबजलेल्या गल्ल्यांमध्ये वसलेले 'चारो धाम मंदिर' हे भाविकांसाठी श्रद्धेचा एक अनोखा संगम आहे. चारधाम यात्रेचा हंगाम जोरात सुरू आहे, तेव्हा ज्यांना हिमालयातील कठीण प्रवास करणे शक्य नाही, अशा लोकांसाठी लखनौचे हे मंदिर एक मोठे वरदान ठरत आहे..१३० वर्षांचा ऐतिहासिक वारसालखनौच्या चौक परिसरातील राणी कटरा मोहल्ल्यात हे प्राचीन मंदिर स्थित आहे. सुमारे १३० वर्षांपूर्वी कुंदन लाल आणि बिहारी लाल यांनी या मंदिराची स्थापना केली होती.त्या काळी आर्थिक परिस्थितीमुळे सर्वच लोकांना बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारका आणि रामेश्वरमची यात्रा करणे शक्य नसायचे. अशा गरीब आणि गरजू भाविकांना चार धामांच्या दर्शनाचे पुण्य मिळावे, या उदात्त हेतूने हे मंदिर बांधण्यात आले..मंदिराचे मुख्य आकर्षण: काय आहे विशेष?या मंदिराची रचना इतकी कल्पक आहे की, येथे एकाच प्रांगणात तुम्हाला संपूर्ण हिंदू धर्मातील महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांचे दर्शन घडते. येथे बद्रीनाथ, जगन्नाथपुरी, द्वारकाधीश आणि रामेश्वरम या चारही धामांच्या मूर्ती आणि मंदिरे स्थापित आहेत.या मंदिराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे स्वर्ग आणि नरकाची सुंदर प्रतिकृती साकारण्यात आली आहे. माणसाने केलेल्या कर्माचे फळ कसे मिळते, याचे दर्शन येथे घडते.भगवान विष्णूच्या दशावतारांच्या मूर्ती येथे अतिशय सुबकपणे मांडल्या आहेत. अयोध्येतील हनुमानगढीची छोटी प्रतिकृतीही येथे पाहायला मिळते..आध्यात्मिक शांती आणि संस्कृतीचा संगमजुन्या लखनौच्या अरुंद गल्ल्यांमध्ये हे मंदिर असूनही, दरवर्षी हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. मंदिरात प्रवेश केल्यावर भाविकांना खरोखरच आपण चार धाम यात्रा पूर्ण केली आहे, असा आध्यात्मिक संतोष मिळतो.अलीकडच्या काळात मंदिर परिसराचे सुशोभीकरण आणि देखभाल केल्यामुळे या प्राचीन वास्तूचे सौंदर्य अधिकच खुलून आले आहे.जर तुम्हाला कमी वेळात आणि एकाच ठिकाणी चार धामांचे पुण्य मिळवायचे असेल, तर लखनौच्या या ऐतिहासिक मंदिरात नक्की भेट द्या. येथे केवळ देवाचे दर्शन घडत नाही, तर भारतीय धार्मिक संस्कृतीचा एक अद्भुत वारसा पाहायला मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.