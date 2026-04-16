Char Dham Yatra 2026 : चारधाम यात्रेदरम्यान मोबाईवर बंदी, पूजा-अर्चा, विधीचे शुल्कही वाढले, जाणून घ्या नवे नियम

New Rules for Badrinath and Kedarnath Darshan : चारधाम यात्रा लवकरच सुरू होणार आहे. बद्रीनाथ आणि केदारनाथ या तीर्थक्षेत्रांच्या यात्रांची तयारीही पूर्ण झाली आहे. जर तुम्ही चार धाम यात्रेला जाण्याचे नियोजन करत असाल, तर यात्रेच्या नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या अलीकडील बदलांची आधी माहिती करून घेणे आवश्यक आहे. हिंदू धर्मात चार धाम यात्रेला अत्यंत पवित्र मानले जाते; यामध्येही बद्रीनाथ धामला विशेष महत्त्व आहे. या वर्षी, ही यात्रा सुरक्षित आणि कोणत्याही अडथळ्यांशिवाय पार पडावी, यासाठी अनेक नवीन उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत. .चार धाम यात्रेची सुरूवातयावर्षीच्या चार धाम यात्रेची सुरुवात १९ एप्रिल रोजी होणार आहे. या कालावधीत गंगोत्री आणि यमुनोत्री धामचे दरवाजेभाविकांसाठी खुले होतील आणि त्यासोबतच या तीर्थयात्रेचा अधिकृत प्रारंभ होईल. त्यानंतर, २२ एप्रिल रोजी केदारनाथ मंदिराचे दरवाजे उघडले जातील आणि त्यानंतर २३ एप्रिल रोजी बद्रीनाथ मंदिराचे दरवाजे भाविकांसाठी खुले होतील. ही तीर्थयात्रा सुरक्षित आणि सुरळीत पार पडावी यासाठी सरकारने व्यापक तयारी पूर्ण केली आहे; दरम्यान, मंदिरांशी संबंधित विविध कामे अजूनही प्रगतीपथावर आहेत. अपडेट माहितीनुसार, या यात्रेसाठी आतापर्यंत सुमारे १७ लाख २८ हजार (१.७२८ दशलक्ष) लोकांनी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे. .दर्शनादरम्यान मोबाईल फोनवर बंदी नवीन नियमांनुसार, बद्रीनाथ आणि केदारनाथ मंदिरांमध्ये दर्शनासाठी प्रवेश करताना भाविकांना सोबत मोबाईल फोन नेण्याची परवानगी नसेल. गर्दीचे व्यवस्थापन आणि नियंत्रण करण्याच्या उद्देशाने हा नियम विशेषत्वाने लागू करण्यात आला आहे. जर एखादा भाविक मंदिराच्या परिसरात मोबाईल फोन घेऊन आला, तर त्याला तो फोन जवळच असलेल्या एका विशिष्ट कक्षातजमा करावा लागेल. शिवाय, या वर्षी मंदिराच्या परिसरात व्हिडिओ बनवणे किंवा 'रील्स' चित्रित करणे यावर कडक बंदी असेल..विशेष विधी आणि पूजा-अर्चा शुल्कबद्री-केदार मंदिर समितीने विशेष विधी आणि पूजा-अर्चा सेवांसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कामध्ये सुधारणा केली आहे. भाविक सहसा मंदिराला भेट दिल्यावर विविध प्रकारच्या पूजा-अर्चा करत असतात; मात्र, आता या सेवांसाठी नवीन शुल्क रचना लागू असेल. बद्रीनाथमध्ये, 'श्रीमद् भागवत कथा' (पवित्र ग्रंथाचे वाचन) आयोजित करण्यासाठीचे शुल्क १,००,००० रुपये निश्चित करण्यात आले आहे.याउलट, केदारनाथमध्ये दिवसभर चालणाऱ्या पूजा-अर्चेचा खर्च ५१,००० रुपये असेल. .गर्दीचे व्यवस्थापन करण्याच्या उद्देशाने लागू करण्यात आलेल्या नवीन नियमांनुसार, काही विशेष विधी रात्रीच्या वेळी पार पाडले जातील. या व्यवस्थेमुळे, दिवसाच्या वेळी अधिक संख्येने भाविकांना आरामात 'दर्शन' घेणे शक्य होईल. ताज्या रिपोर्टनुसार सर्व भाविकांसाठी तीर्थयात्रेचा अनुभव शक्य तितका सोयीस्कर आणि सुलभ ठरेल, याची खात्री करण्यासाठी सरकारकडून सातत्याने आणि एकत्रित प्रयत्न केले जात आहेत. या परिस्थितीमुळे, 'चार धाम' यात्रेदरम्यान भाविकांना कोणत्याही अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.