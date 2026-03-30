West Bengal Politics: शहांवरच आरोपपत्र दाखल व्हावे: मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी; भाजप सत्तेत आल्यास ‘लक्ष्मी भंडार’ योजना बंद होईल!

पुरुलिया : ''केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भूतकाळात केलेल्या कृत्यांसाठी त्यांच्यावरच 'आरोपपत्र' दाखल व्हायला हवे,'' असे म्हणत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी शहा यांच्यावर टीकास्त्र सोडले आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपचे नेते ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारी तृणमूल सरकारवर टीका करणारी 'आरोपपत्र' ही पुस्तिका प्रकाशित केली होती, त्यावरून ममता यांनी आज त्यांच्यावर टीका केली..येथील सभेत बोलताना ममता म्हणाल्या, ''भाजप सत्तेत आल्यास 'लक्ष्मी भंडार' योजना बंद होईल. तसेच, लोकांना मासे, मांस आणि अंडी खाता येणार नाहीत. मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी प्रक्रियेद्वारे १.२ कोटी मतदारांची नावे वगळली आहेत.''.शहांकडून आरोपपत्रकेंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या हस्ते तृणमूल सरकारवर टीका करणारी 'आरोपपत्र' ही पुस्तिका शनिवारी प्रकाशित करण्यात आली. ही निवडणूक केवळ राज्यापुरती मर्यादित नसून, देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची आहे, असा दावा अमित शहा यांनी शनिवारी केला केला. ''तृणमूलच्या १५ वर्षांच्या सत्ताकाळात पश्चिम बंगाल हे राज्य घुसखोरांसाठीचे प्रवेशद्वार बनले आहे. त्याचप्रमाणे येथे राजकीय स्वार्थासाठी लांगूलचालन केले जा असून, देशाचे सीमावर्ती राज्य असून असुरक्षित आहे,'' असा आरोप शहा यांनी केला.