Chennai Thermal Power Plant: मोठी बातमी ! चेन्नईत औष्णिक वीज केंद्रात मोठी दुर्घटना, ९ कामगारांचा मृत्यू, १० गंभीर जखमी

चेन्नईच्या एनोर औष्णिक वीज केंद्राच्या बांधकाम ठिकाणी मोठी दुर्घटना घडली.कमान कोसळल्याने नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला.या अपघातात पाच कामगार गंभीर जखमी झाले. .तामिळनाडूची राजधानी चेन्नई येथून एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. मंगळवारी उत्तर चेन्नई औष्णिक वीज केंद्राच्या (एनोर) बांधकाम ठिकाणी एक मोठी दुर्घटना घडली. मिळालेल्या वृत्तानुसार, बांधकाम सुरु असताना एक कमान कोसळल्याने नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला. या अपघातात ५ कामगार गंभीर जखमी झाल्याचे वृत्त आहे..प्राथमिक माहितीनुसार, औष्णिक वीज केंद्रात बांधकाम सुरु असताना एक कमान सुमारे ३० फूट उंचीवरून कोसळली आणि त्यात अनेक कामगार अडकले. यात दहा हून अधिक जण गंभीर जखमी असल्याचे वृत्त आहे. जखमींना उत्तर चेन्नईतील स्टॅनली सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. .तामिळनाडू वीज मंडळाचे सचिव आणि तामिळनाडू जनरेशन अँड डिस्ट्रिब्युशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टांगेडको) चे अध्यक्ष डॉ. जे. राधाकृष्णन यांनी जखमी कामगारांना भेटण्यासाठी आणि परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी स्टॅनली सरकारी रुग्णालयात भेट दिली. .FAQs१. अपघात कुठे घडला? हा अपघात उत्तर चेन्नईतील एनोर औष्णिक वीज केंद्राच्या बांधकाम ठिकाणी झाला.२. किती लोकांचा मृत्यू झाला?या दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला.३. किती जण जखमी झाले? पाच कामगार गंभीर जखमी झाले असून दहा हून अधिकजण जखमी असल्याचे वृत्त आहे.४. अपघात कसा झाला? बांधकाम सुरु असताना ३० फूट उंचीवरून एक कमान कोसळल्याने अपघात घडला.५. जखमींना कुठे दाखल करण्यात आले?जखमींना उत्तर चेन्नईतील स्टॅनली सरकारी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.६. सरकारी अधिकाऱ्यांनी कोण भेट दिली? टांगेडकोचे अध्यक्ष आणि वीज मंडळाचे सचिव डॉ. जे. राधाकृष्णन यांनी रुग्णालयाला भेट दिली.