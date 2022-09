चेकवर जो स्वाक्षरी करतो आणि पैसे देणाऱ्याला देतो तो जबाबदार असल्याचे गृहित धरले जात असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने नमूद केलं आहे. दुसर्‍या व्यक्तीने तपशील भरला तरीही चेक ड्रॉवर (चेक देणारा ज्याचे अकाउंट आहे) जबाबदार असतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण केले आहे.(cheque bounce cases responsible is signee even if someone else fills in bank cheque observes sc )

सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की धनादेशावर स्वाक्षरी करणारा आणि प्राप्तकर्त्याला देतो तो धनादेश कर्जाच्या पेमेंटसाठी किंवा दायित्वाच्या सुटकेसाठी जारी करण्यात आला होता हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत तो जबाबदार मानला जातो.

हेही वाचा: SpiceJet च्या विमानात पुन्हा बिघाड; दिल्लीहून नाशिकला येणाऱ्या विमानाची Emergency Landing

अशा निर्धारासाठी, धनादेशातील तपशील ड्रॉवरने नाही तर इतर एखाद्या व्यक्तीने भरला आहे हे तथ्यहीन असेल,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

त्यात असे जोडण्यात आले आहे की हे तपशील ड्रॉवरने भरले आहेत की नाही किंवा धनादेश कर्जाच्या किंवा दायित्वाच्या भरपाईसाठी जारी केला गेला आहे की नाही. याविषयी हस्तलेखन तज्ज्ञांच्या अहवालात संरक्षणाची भूमिका नाही.

दंडात्मक गुन्हा

चेक बाऊन्स होणं गुन्हा मानला जातो. गुन्ह्यासाठी दंडाची रक्कम वसूल केली जाते. चेकद्वारे पैसे दिल्यास चेक बँकेत जमा करण्यापूर्वी त्या व्यक्तीशी खात्यात पुरेसे पैसे असल्याची खात्री करून घ्यावी. चेक बाऊन्स झाल्यास तुम्हाला एक महिन्यात पैसे देणं बंधनकारक आहे. अन्यथा संबंधित व्यक्तीला कायदेशीर नोटीस दिली जाते. चेक बाऊन्समधील व्यवहारानंतर देय रक्कम न मिळाल्यास कलम 138 अन्वये गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. चेक मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत तुमच्या खात्यात जमा करा. कोणत्याही प्रकारच्या चेकची वैधता तीन महिने असते.

हेही वाचा: September Rule Change : आजपासून होणार 'हे' 5 मोठे बदल, जाणून घ्या कोणते

चेक बाऊन्स का होतो?

जेव्हा चेक बाऊन्स होतो. तेव्हा तुम्हाला बँकेकडून पावती दिली जाते. पावतीत चेक बाऊन्स होण्याचे कारण स्पष्टपणे नमूद असते. तुमचा कोणताही चेक बाऊन्स झाला असल्यास तुम्ही कर्जदाराला 30 दिवसांच्या आत नोटीस पाठवायला हवी. नोटीस देऊनही तीस दिवसांच्या आत उत्तर न मिळाल्यास तुम्ही व्यक्तीविरुद्ध थेट गुन्हा नोंद करू शकतात.