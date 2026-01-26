Republic Day 2026 : देशातील ४१ गावं स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच साजरा करणार प्रजासत्ताक दिन, कारणही आहे खास

छत्तीसगडच्या बस्तरमध्ये नक्षलप्रभावातून मुक्त झालेल्या ४१ गावांमध्ये पहिल्यांदाच प्रजासत्ताक दिना साजरा होणार आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच या गावांमध्ये राष्ट्रीय ध्वज फडकणार असून, हा क्षण शांतता-विकासाच्या नव्या पर्वाची सुरवात ठरणार आहे. या ४१ गावांपैकी १३ गावे बीजापूर जिल्ह्यात, १८ गावं नारायणपूरमध्ये तर १० गावे सुकमा जिल्ह्यात आहेत. बस्तर रेंजचे आयजी सुंदरराज पी. यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे..आयजी सुंदरराज म्हणाले की, बस्तरमधील या गावांमध्ये ७६वा प्रजासत्ताक दिन प्रथमच पूर्ण उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. अनेक दशके ही गावे मुख्य प्रवाहापासून दूर होती. मात्र आता ही गावे लोकशाही आणि संविधानिक मूल्यांशी जोडली जात आहेत. गेल्या काही महिन्यांत या भागांमध्ये सुरक्षा कॅम्प उभारण्यात आल्यामुळे स्थानिक नागरिकांचा प्रशासनावरील विश्वास वाढला आहे..Republic Day 2026: ७७वा की ७८वा? यंदा आपण कितवा प्रजासत्ताक दिन साजरा करणार?.आयजी सुंदरराज यांनी सांगितले की, मागील वर्षी १५ ऑगस्ट रोजी १३ गावांमध्ये पहिल्यांदाच राष्ट्रीय ध्वज फडकवण्यात आला होता. यंदा या ४१ गावांचा समावेश झाल्याने एकूण ५४ गावांमध्ये प्रजासत्ताक दिन साजरा केला जाणार आहे. अभुजमाड आणि नॅशनल पार्क परिसरात बसवराजू, के. रामचंद्र रेड्डी, सुधाकर, कट्टा सत्यनारायण रेड्डी यांसारख्या नक्षल नेत्यांचे खात्मा झाल्यामुळे नक्षलवाद मोठ्या प्रमाणात कमी झाला आहे. त्यामुळे शांतता आणि विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असल्याचही सुंदरराज यांनी नमूद केलं..Republic Day 2026: प्रजासत्ताक दिनी कुठे फिराल? उत्तर प्रदेशातील ही शहरे देतील देशभक्तीचा खास अनुभव.या गावांमध्ये प्रजासत्ताक दिनाचे आयोजन हे संविधान, लोकशाही आणि कायद्याच्या राज्याच्या विजयाचे प्रतीक आहे. सुरक्षा कॅम्पच्या माध्यमातून ‘नियद नेल्लानार (तुमचे चांगले गाव)’ योजनेअंतर्गत विशेषतः आदिवासी भागांमध्ये शासकीय योजना आणि मूलभूत सुविधा पोहोचवल्या जात आहेत, असे आयजींनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.