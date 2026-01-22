Factory Blast: भीषण घटना! स्पंज आयर्न कारखान्यात मोठा स्फोट; सात कामगारांचा मृत्यू, अनेक जण जखमी

छत्तीसगडमधील बालोदाबाजार-भाटापारा जिल्ह्यात आज सकाळी एक दुःखद घटना घडली. बाकुलाही (निपानिया) येथील "रिअल इस्पात" स्पंज आयर्न कारखान्यात झालेल्या शक्तिशाली स्फोटात सात कामगारांचा मृत्यू झाला. अनेक जण गंभीर भाजले असून त्यांची प्रकृती गंभीर आहे. २२ जानेवारी रोजी सकाळी कारखान्यात काम सुरू असताना हा अपघात झाला. अचानक स्पंज आयर्न युनिटमध्ये मोठा स्फोट झाला..स्फोट इतका शक्तिशाली होता की, त्यामुळे प्लांटचा काही भाग कोसळला. त्याचे आवाज अनेक किलोमीटरपर्यंत ऐकू आले. स्फोटामुळे प्लांट परिसरात ओरड झाली आणि कामगार आश्रयासाठी पळाले. अपघाताची माहिती मिळताच, भाटापारा ग्रामीण पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले. जिल्हाधिकारी दीपक सोनी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून बचाव कार्याची पाहणी केली. आतापर्यंत सात मृतदेह बाहेर काढण्यात आले आहेत..काश्मीरमध्ये १७ जवानांसह लष्कराचं वाहन दरीत कोसळून भीषण अपघात, चौघांचा मृत्यू झाल्याची माहिती.प्राथमिक उपचारानंतर जखमींना पुढील उपचारांसाठी बिलासपूर येथे पाठवण्यात आले. ढिगाऱ्याखाली अजूनही आणखी कामगार दबले असण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे आणि बचाव कार्य सुरू आहे. स्फोटाचे नेमके कारण अद्याप समजू शकलेले नाही. प्रशासनाने संपूर्ण प्लांट परिसर सील केला आहे. घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. औद्योगिक सुरक्षा विभागाचे एक पथक हे तांत्रिक बिघाड आहे की सुरक्षा मानकांमध्ये मोठी निष्काळजीपणा आहे हे शोधण्याचा प्रयत्न करणार आहे..Anti-Sikh Riots Case : शीख विरोधी दंगल प्रकरणात सज्जन कुमार यांची कोर्टाकडून निर्दोष मुक्तता, तरीही तुरुंगातून होणार नाही सुटका .सुरुवातीला तांत्रिक बिघाड, गॅस गळती किंवा सुरक्षा मानकांचा अभाव असा संशय व्यक्त केला जात आहे. प्रशासनाने चौकशीचे आदेश दिले आहेत आणि कारखाना व्यवस्थापनाकडून उत्तर मागितले आहे. या अपघातामुळे पुन्हा एकदा औद्योगिक युनिटमधील कामगारांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत . स्थानिक रहिवाशांचे म्हणणे आहे की, कारखान्यातील सुरक्षेबाबत यापूर्वीही तक्रारी आल्या आहेत. आता तपासात काय निष्पन्न होते आणि दोषींवर काय कारवाई केली जाते हे पाहायचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.