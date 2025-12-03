Bijapur Encounter: मोठी बातमी! सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक; ३ जवान शहीद, १२ नक्षलवाद्यांचा खात्मा

छत्तीसगडमधील बिजापूर जिल्ह्यात बुधवारी सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत ३ जवान शहीद झाले. १२ नक्षलवादीही ठार झाले. सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये ही भीषण चकमक बिजापूर-दंतेवाडा सीमेवर सुरू आहे. आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, या चकमकीत १२ नक्षलवादी ठार झाले आहेत. तर २ जवानही शहीद झाले आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, विजापूरच्या गंगलूर भागात ही चकमक सुरू आहे. ठार झालेल्या नक्षलवाद्यांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. सैनिकांनी मोठ्या संख्येने नक्षलवाद्यांना घेरले आहे. ही चकमक अजूनही सुरू आहे. गेल्या अनेक तासांपासून पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये गोळीबार सुरू आहे. दोन्ही बाजूंनी जोरदार गोळीबार सुरू आहे..Labour Law: नवीन कामगार संहिता लागू कधी लागू होणार? रोजगार मंत्र्यांनी तारीखच सांगितली; म्हणाले....बिजापूरचे पोलीस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव यांनी सांगितले की, बुधवारी सकाळी ९ वाजल्यापासून डीआरजी दंतेवाडा-बिजापूर, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) आणि सीआरपीएफ यांच्या संयुक्त पथकाकडून विजापूर-दंतेवाडा सीमावर्ती भागातील पश्चिम बस्तर विभाग परिसरात संयुक्त शोध मोहीम सुरू आहे. या कारवाईदरम्यान पोलीस आणि नक्षलवाद्यांमध्ये अधूनमधून गोळीबार होत होता..बस्तर रेंजचे महानिरीक्षक सुंदरराज पट्टलिंगम यांनी सांगितले की, चकमकीच्या ठिकाणाहून आतापर्यंत सात नक्षलवाद्यांचे मृतदेह सापडले आहेत. एसएलआर रायफल्स, ३०३ रायफल्स आणि इतर शस्त्रे आणि दारूगोळा देखील जप्त करण्यात आला आहे. या चकमकीत डीआरजी विजापूरचे दोन सैनिक, हेड कॉन्स्टेबल मोनू वदादी आणि कॉन्स्टेबल दुकारू गोंडे शहीद झाले. आणखी एक सैनिक, सोमदेव यादव जखमी झाले. जखमी सैनिकावर उपचार सुरू आहेत आणि तो धोक्याबाहेर आहे..Crime: आधी थप्पड मारली, गळा आवळला, नंतर जमिनीवर आपटलं अन्...; मदतनीसचं ४ वर्षीय मुलीसोबत क्रूर कृत्य.बिजापूरचे एसपी डॉ. जितेंद्र यादव यांनी सांगितले की, बिजापूर-दंतेवाडा सीमावर्ती भागात सतत शोध मोहीम सुरू आहे. अतिरिक्त पथके पाठवण्यात आली आहेत. पुरेसे बळ आहे. परिसराला वेढा घातला गेला आहे आणि शोध सुरू आहे. आयजी सुंदरराज पट्टलिंगम यांनी सांगितले की, शोध मोहीम अजूनही सुरू असल्याने सविस्तर माहिती देणे शक्य नाही. ऑपरेशन पूर्ण झाल्यानंतर अधिक तपशील शेअर केले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.