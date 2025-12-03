देश

Bijapur Encounter: मोठी बातमी! सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये चकमक; ३ जवान शहीद, १२ नक्षलवाद्यांचा खात्मा

Chhattisgarh Encounter News: डीआरजी, स्पेशल टास्क फोर्स आणि सीआरपीएफच्या कोब्रा टीमने संयुक्त मोहीम सुरू केली. सुरक्षा दल जंगलात पुढे सरकताच नक्षलवाद्यांनी एका घातपाती हल्ल्यातून गोळीबार सुरू केला.
छत्तीसगडमधील बिजापूर जिल्ह्यात बुधवारी सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये झालेल्या चकमकीत ३ जवान शहीद झाले. १२ नक्षलवादीही ठार झाले. सुरक्षा दल आणि नक्षलवाद्यांमध्ये ही भीषण चकमक बिजापूर-दंतेवाडा सीमेवर सुरू आहे. आतापर्यंत उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार, या चकमकीत १२ नक्षलवादी ठार झाले आहेत. तर २ जवानही शहीद झाले आहेत.

