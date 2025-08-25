Crime News: धक्कादायक ! ६७ वर्षांच्या प्रियकराने ३० वर्षांच्या प्रेयसीची केली हत्या, ३ वर्षांचा मुलगा गंभीर जखमी

Summary६७ वर्षीय प्रियकराने ३० वर्षीय प्रेयसीवर संशय घेत तिची चाकूने हत्या केली.हल्ल्यादरम्यान ३ वर्षांचा मुलगा आईला वाचवताना गंभीर जखमी झाला.मृत महिलेचा पती तुरुंगात असून, आरोपी प्रियकर शेतकरी आहे..छत्तीसगडमधील धमतरी जिल्ह्यात एका ६७ वर्षीय प्रियकराने ३७ वर्षांनी लहान असलेल्या प्रेयसीची हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. हत्येचे कारण संशय असल्याचे सांगितले जात आहे. वृद्ध प्रियकराला त्याच्या प्रेयसीचे दुसऱ्या कोणाशी तरी प्रेमसंबंध असल्याचा संशय होता. म्हणून त्याने संधी मिळताच चाकूने वार करून तिची हत्या केली. या चाकू हल्ल्यादरम्यान महिलेचा तीन वर्षांचा मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे. .वृद्ध प्रियकराचे नाव जगन्नाथ मार्कंडे आहे. तो हसदा गावचा रहिवासी आहे. व्यवसायाने शेतकरी असलेल्या जगन्नाथवर त्याची ३० वर्षीय प्रेयसी पुष्पा मार्कंडे हिची हत्या केल्याचा आरोप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते. महिलेचा पती गेल्या वर्षापासून तुरुंगात आहे. तेव्हापासून जगन्नाथ महिलेच्या घरी येत असे. हळूहळू दोघांमधील अंतर कमी झाले आणि प्रेमसंबंध वाढू लागले..पण वृद्ध प्रियकराला त्याच्या प्रेयसीवर संशय येऊ लागला. त्याला संशय होता की त्याच्या प्रेयसीचेही दुसऱ्या कोणाशी तरी प्रेमसंबंध आहेत. या संशयामुळे जगन्नाथने त्याच्या प्रेयसीचा चाकूने वार केला. त्याने महिलेच्या पाठीवर आणि पोटावर अनेक वार केले. यादरम्यान महिलेचा मुलगाही तिथे होता. त्याने आपल्या आईला वाचवण्याचा प्रयत्न केला आणि तोही जखमी झाला. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून आई आणि मुलाला रुग्णालयात दाखल केले, मात्र डॉक्टरांनी महिलेला मृत घोषित केले. .FAQsप्रश्न 1: हत्या कुठे घडली? उत्तर: ही घटना छत्तीसगडच्या धमतरी जिल्ह्यातील हसदा गावात घडली.प्रश्न 2: आरोपी कोण आहे? उत्तर: आरोपी ६७ वर्षीय जगन्नाथ मार्कंडे हा व्यवसायाने शेतकरी आहे.प्रश्न 3: मृत महिला कोण होती? उत्तर: मृत महिला पुष्पा मार्कंडे (३०) असून तिचा पती तुरुंगात आहे.प्रश्न 4: मुलाची प्रकृती कशी आहे? उत्तर: मुलगा गंभीर जखमी असून त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.प्रश्न 5: हत्या का करण्यात आली? उत्तर: आरोपीला प्रेयसीचे इतर प्रेमसंबंध असल्याचा संशय होता, त्यामुळे त्याने हत्या केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.