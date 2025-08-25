देश

Crime News: धक्कादायक ! ६७ वर्षांच्या प्रियकराने ३० वर्षांच्या प्रेयसीची केली हत्या, ३ वर्षांचा मुलगा गंभीर जखमी

Crime News : मिळालेल्या माहितीनुसार, दोघांमध्ये प्रेमसंबंध होते. महिलेचा पती गेल्या वर्षापासून तुरुंगात आहे. तेव्हापासून जगन्नाथ महिलेच्या घरी येत असे. हळूहळू दोघांमध्ये जवळीकता निर्माण झाली आणि प्रेमसंबंध वाढू लागले.
Yashwant Kshirsagar
  1. ६७ वर्षीय प्रियकराने ३० वर्षीय प्रेयसीवर संशय घेत तिची चाकूने हत्या केली.

  2. हल्ल्यादरम्यान ३ वर्षांचा मुलगा आईला वाचवताना गंभीर जखमी झाला.

  3. मृत महिलेचा पती तुरुंगात असून, आरोपी प्रियकर शेतकरी आहे.

छत्तीसगडमधील धमतरी जिल्ह्यात एका ६७ वर्षीय प्रियकराने ३७ वर्षांनी लहान असलेल्या प्रेयसीची हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. हत्येचे कारण संशय असल्याचे सांगितले जात आहे. वृद्ध प्रियकराला त्याच्या प्रेयसीचे दुसऱ्या कोणाशी तरी प्रेमसंबंध असल्याचा संशय होता. म्हणून त्याने संधी मिळताच चाकूने वार करून तिची हत्या केली. या चाकू हल्ल्यादरम्यान महिलेचा तीन वर्षांचा मुलगा गंभीर जखमी झाला आहे.

