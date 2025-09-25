Corruption Case : शंभर रुपयांच्या लाचप्रकरणी ४० वर्षे कोर्टात चकरा, आता हायकोर्टाने निर्णयच बदलला; नेमकं काय आहे प्रकरण?

Summaryहा खटला 1985 मध्ये लोकायुक्त सापळा कारवाईनंतर दाखल झाला होता.ट्रायल कोर्टाने आरोपीला दोषी ठरवले होते, मात्र हायकोर्टाने तो निकाल उलटवला.न्यायालयाने पुराव्याअभावी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार दोषसिद्धी रद्द केली..सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं... अशी एक हिंदी म्हण आहे. तुम्ही बाजू खरी असेल तर विलंबाने का होईना न्याय मिळतो. असेच एक प्रकरण छत्तीसगड मध्ये समोर आले आहे. हायकोर्टाने ३९ वर्षे जुन्या एका प्रकरणात एका व्यक्तीला दिलासा दिला आहे. ४० वर्षांपूर्वी १०० रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप एका सरकारी कर्मचाऱ्यावर लावला होता. याचा खटला कोर्टात सुरु होता पण आणि लाचखोरीचा कोणताही ठोस पुरावा सापडला नाही त्यामुळे त्याची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली..काय आहे प्रकरणहा संपूर्ण खटला १९८६ चा आहे. त्याकाळी १०० रुपये देखील मोठी रक्कम मानली जात होती. जागेश्वर प्रसाद अवस्थी यांनी त्यांचे थकित बिल फेल करण्यासाठी अशोक कुमार वर्मा या कर्मचाऱ्याकडून १०० रुपयांची लाच मागितल्याचा आरोप होता. अशोक कुमार यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली..लोकायुक्तांनी सापळा रचला आणि त्याला फिनोलफेनिलालानिन पावडर लावलेल्या नोटांसह रंगेहाथ पकडले. कनिष्ठ न्यायालयाने या प्रकरणात अशोक कुमार यांना २००४ मध्ये एक वर्षाची शिक्षा सुनावली..उच्च न्यायालयाकडून निर्णय रद्द या निर्णयाविरुद्ध अशोक कुमार यांनी उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले. अपीलावर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती बी.डी. गुरू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने असा निर्णय दिला की, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९४७ अंतर्गत नोंदवलेला हा खटला १९८८ चा कायदा लागू झाल्यानंतरही कायम ठेवण्यायोग्य होता. परंतू अपीलकर्त्याने प्रत्यक्षात बेकायदेशीर लाच मागितले होते आणि स्वीकारले होती हे सिद्ध करण्यात तक्रारदार अपयशी ठरला. उपलब्ध तोंडी, कागदोपत्री किंवा परिस्थितीजन्य पुराव्यांवरून लाचखोरीचा गुन्हा सिद्ध झाला नाही..न्यायालयाला असे आढळून आले की तक्रारदार त्याच्या पुरावे सादर करण्यात अयशस्वी ठरला आहे आणि म्हणूनच कनिष्ठ न्यायालयाचा दोषसिद्धीचा आदेश योग्य नव्हता. या आधारावर उच्च न्यायालयाने अशोक कुमार वर्मा यांचे अपील मंजूर केले आणि दोषसिद्धी आणि शिक्षा दोन्ही रद्द केले..FAQsप्रश्न 1: हा खटला कशाबद्दल होता? 👉 हा खटला 100 रुपयांच्या कथित लाच स्वीकारण्याबद्दल होता.प्रश्न 2: खटला केव्हा दाखल झाला होता? 👉 हा खटला 1985 मध्ये दाखल झाला होता.प्रश्न 3: ट्रायल कोर्टाने काय निर्णय दिला होता? 👉 ट्रायल कोर्टाने आरोपीला दोषी ठरवले होते.प्रश्न 4: हायकोर्टाने निकाल का बदलला? 👉 पुरावा अपुरा असल्यामुळे आणि आरोप सिध्द न झाल्याने हायकोर्टाने दोषसिद्धी रद्द केली.प्रश्न 5: हा खटला किती वर्षे चालला? 👉 हा खटला जवळपास 40 वर्षे चालला.प्रश्न 6: या निकालाचे महत्त्व काय आहे? 👉 हा निकाल भारतीय न्यायव्यवस्थेतील दीर्घ न्यायप्रक्रिया आणि "न्याय उशिरा मिळणे म्हणजे न्याय न मिळणे" या संकल्पनेवर प्रकाश टाकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.