पतीला बोलायची 'पाळीव उंदीर', पत्नीच्या वागण्याला उच्च न्यायालयानं ‘वैवाहिक क्रूरता’ ठरवलं अन्...; प्रकरणाची सर्वत्र चर्चा

Chhattisgarh News: छत्तीसगड उच्च न्यायालयातून एक प्रकरण समोर आले आहे. याची आता चर्चा होत आहे. पत्नी पतीला पाळीव उंदीर म्हणायची. यानंतर ही क्रूरता असल्याचे म्हणत त्या जोडप्याचा घटस्फोट मंजूर केला आहे.
Husband called pet rat by wife

पत्नीने तिच्या पतीला "पाळीव उंदीर" असे संबोधले. सासरच्या लोकांपासून वेगळे राहण्याचा आग्रह धरला. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने या कृत्याला क्रूरता मानले आणि या आधारावर पतीला घटस्फोट देण्याची परवानगी दिली. हे उदाहरण संयुक्त कुटुंब व्यवस्थेत एक अद्वितीय उदाहरण स्थापित करते. या प्रकरणाची आता चर्चा होत आहे.

