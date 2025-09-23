पतीला बोलायची 'पाळीव उंदीर', पत्नीच्या वागण्याला उच्च न्यायालयानं ‘वैवाहिक क्रूरता’ ठरवलं अन्...; प्रकरणाची सर्वत्र चर्चा

पत्नीने तिच्या पतीला "पाळीव उंदीर" असे संबोधले. सासरच्या लोकांपासून वेगळे राहण्याचा आग्रह धरला. छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने या कृत्याला क्रूरता मानले आणि या आधारावर पतीला घटस्फोट देण्याची परवानगी दिली. हे उदाहरण संयुक्त कुटुंब व्यवस्थेत एक अद्वितीय उदाहरण स्थापित करते. या प्रकरणाची आता चर्चा होत आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, छत्तीसगडमधील रायपूर येथील एका जोडप्याचे काही वर्षांपूर्वी लग्न झाले. सुरुवातीला सर्व काही चांगले चालले. परंतु हळूहळू सर्व काही बिघडत गेले. या जोडप्याला एक मुलगा आहे. हळूहळू भांडणे सुरू झाली. पत्नी तिच्या सासरच्यांपासून दूर राहण्याचा आग्रह धरू लागली. शिवाय या भांडणांमध्ये ती त्याला शिवीगाळ करायची. पतीने पत्नीवर क्रूरता आणि सोडून दिल्याचा आरोप करत न्यायालयात खटला दाखल केला..India Wealth Report 2025: करोडपती कुटुंबांची संख्या वाढली! भारतात दर अर्ध्या तासाला एक कुटुंब होतंय कोट्यधीश.न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत पतीने म्हटले आहे की, त्याची पत्नी दररोज त्याच्याशी भांडते आणि त्याला "पाळीव उंदीर" म्हणते. त्याचे पालक वृद्ध आहेत आणि त्याची पत्नी सतत त्यांच्यापासून वेगळे राहण्याचा आग्रह धरते, अपशब्द वापरते. परिणामी, त्याची मानसिक शांती पूर्णपणे भंग झाली आहे आणि तो मानसिक छळाला बळी पडत आहे. पतीने कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली, ज्याने याचिका स्वीकारली..छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने या खटल्याची सुनावणी करताना म्हटले की, सासरच्या लोकांपासून वेगळे राहण्यासाठीच्या अशा मागण्या अनेकदा वैवाहिक संबंध तोडण्याचे कारण बनतात. न्यायालयाने पत्नीच्या वागण्याला मानसिक क्रूरता म्हणून वर्णन केले. म्हटले की, तिच्या वागण्यामुळे पतीचा स्वाभिमान तुटला आहे आणि त्याच्या कुटुंबाच्या ऐक्याला धोका निर्माण झाला आहे. .Farooq Abdullah: पंतप्रधानांचे राष्ट्राला उद्देशून भाषण: फारुख अब्दुल्ला यांनी काश्मीर विषयावर चर्चा न झाल्याचे खंत .या प्रकरणात, पत्नीने पतीविरुद्ध आरोपही दाखल केले होते. परंतु पुराव्याअभावी ते फेटाळण्यात आले. न्यायालयाने पत्नीला कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून ₹५ लाख देण्याचे आदेश दिले. मुलाच्या पालनपोषणासाठी पतीला मासिक भत्ता देण्याचे निर्देश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.