रिल्सचा नाद, इंटरनेट सारखं बंद पडल्यानं व्हिडीओ अडकायचे; ५२ वर्षीय महिलेनं उचललं टोकाचं पाऊल

छत्तीसगडमधील कोरबा जिल्ह्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. मोबाइलवर रील्स पाहण्याची सवय लागलेल्या ५२ वर्षीय महिलेने इंटरनेट वारंवार बंद पडल्याने त्रासून टोकाचं पाऊल उचलल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. शनिवारी तिने घरात ठेवलेलं कीटकनाशक प्राशन करत आयुष्य संपवलं. त्यानंतर तिला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं मात्र उपचार सुरू असताना तिचा मृत्यू झाला. मंग्लो बाई सारथी मृतक महिलेचं नाव आहे. त्या केराकछार गावातील रहिवासी होत्या अशी माहिती आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंग्लो बाई यांना मोबाइलवर रील्स पाहण्याची सवय होती. शनिवारी त्या नेहमीप्रमाणे मोबाइलवर रील्स पाहत बसल्या होत्या. मात्र, याच वेळी इंटरनेट कनेक्शन वारंवार गायब होत होतं. त्यामुळे व्हिडीओ पुन्हा पुन्हा थांबत होते. वारंवार नेटवर्क जाण्यामुळे त्या चांगल्याच वैतागल्या. रील्स पाहताना सतत व्यत्यय येत असल्याने रागाच्या भरात त्यांनी मोबाइल जमिनीवर आपटला. त्यामुळे मोबाइलही खराब झाला..लायब्ररीच्या वॉशरूममध्ये भिंतीला छिद्र, मोबाइल कॅमेरा लावून विद्यार्थिनींचे व्हिडिओ अन्...; मालकाच्या मुलाचं विकृत कृत्य.मोबाइल फोडल्यानंतर काही वेळातच त्यांनी घरात ठेवलेलं कीटकनाशक प्राशन केलं. त्यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याचं १७ वर्षीय मुलीच्या लक्षात आलं. तिने तातडीने कुटुंबातील इतर सदस्यांना याची माहिती दिली. यानंतर मंग्लो बाई यांना उपचारासाठी करतला प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल करण्यात आलं. तिथे प्राथमिक उपचार केल्यानंतर त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याने डॉक्टरांनी त्यांना कोरबा येथील मेडिकल कॉलेज रुग्णालयात हलवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, रुग्णालयात उपचार सुरू असतानाच सोमवारी त्यांचा मृत्यू झाला..Child Murder Case: एआयच्या मदतीने चिमुकल्याची हत्या! बिश्नोई गँगच्या नावाने १९९ रुपयांत सिमकार्ड खरेदी; कसा रचला भयानक कट?.घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. महिलेचा मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला असून या प्रकरणात पुढील चौकशी सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आह. मोबाइल आणि सोशल मीडियाच्या अतिवापराबाबत गेल्या काही काळापासून चिंता व्यक्त केली जात आहे. मात्र, इंटरनेट कनेक्टिव्हिटीच्या त्रासातून घडलेली ही घटना चर्चेचा विषय ठरली आहे. विशेषतः कोणत्याही गोष्टीचं व्यसन किंवा अतिअवलंबित्व किती टोकाला जाऊ शकतं, याची जाणीव करून देणारी ही घटना आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.