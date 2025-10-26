देश

Chhattisgarh Naxalite Surrender : छत्तीसगडमध्ये या वर्षांत तब्बल दोन हजारांहून अधिक नक्षलवाद्यांनी केलं आत्मसमर्पण!

Surrender of armed Naxalites in Kanker district : कांकेरमध्ये १३ महिलांसह २१ नक्षलवाद्यांनी केले आत्मसमर्पण ; मोठ्याप्रमाणात शस्त्रही केले
Surrender of armed Naxalites in Kanker district

Surrender of armed Naxalites in Kanker district

Mayur Ratnaparkhe
Massive Naxalite Surrender in Chhattisgarh : छ्त्तीसगडमधील कांकेर येथे रविवारी २१ नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. याचबरोबर छत्तीसगडमध्ये या वर्षांत आतापर्यंत आत्मसमर्पण करणाऱ्या नक्षलींची एकूण संख्या ही तब्बल २ हजार ४० वर पोहचली आहे. आज(रविवार) आत्मसमर्पण केलेल्या २१ नक्षलींमध्ये १३ महिला आणि आठ पुरूषांसमावेश आहे.

प्राप्त माहितीनुसार हे नक्षलवादी केशकाल भागातील कुएमारी/किस्कोडो एरिया कमिटीचा भाग होते. या २१ नक्षलवाद्यांनी १८ हत्यारांसह आत्मसमर्पण करत, मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याची इच्छा व्यक्त केली. यामध्ये समितीचा सचिव मुकेशचाही समावेश आहे.

आत्मसमर्पण करणाऱ्या २१ कार्यकर्त्यांमध्ये चार डीवीसीएम, ९ एसीएम आणि आठ सदस्य्चा समावेश आहे. यावेळी तीन एके-47 रायफल, चार एसएलआर रायफल, दोन इंसास रायफल, 6 हजार 303 रायफल, दोन सिंगल शॉट रायफल आणि १ बीजएल शस्त्र देखील जमा करण्यात आले.

Surrender of armed Naxalites in Kanker district
Cyclone Monthha : चक्रीवादळ ‘मोंथा’ धडकणार! ‘या’ राज्यांना सतर्कतेचा इशारा; लष्करी तुकड्याही 'अलर्ट मोड'वर

बस्तरचे आयजी पी. सुंदरराज यांनी सांगितले की, या वर्षी २००० हून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०२६ पर्यंत देश नक्षलमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या संदर्भात, सरकार नक्षलवादाचे उच्चाटन करण्यासाठी सतत प्रयत्न करत आहे. सुरक्षा दल नक्षलवाद्यांच्या बालेकिल्ल्यात ऑपरेशन करत आहेत. त्याच वेळी, आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी विविध सुविधा पुरवल्या जात आहेत.

Chhattisgarh
Naxalites

