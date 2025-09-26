देश

Chhattisgarh Factory Accident : मिळालेल्या माहितीनुसार कारखान्यात निर्माणाधीन भिंत कोसळल्याने कामगार ढिगाऱ्याखाली दबले गेले. यातील १२ जणांना बाहेर काढण्यात आले मात्र ६ जणांचा मृत्यू झाला असून ६ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
Accident News : भीषण दुर्घटना ! स्टील फॅक्टरीचे छत अचानक कोसळले, ६ कामगारांचा दुर्देवी मृत्यू, अनेक गंभीर जखमी
पोलिस, प्रशासन आणि आरोग्य विभागाचे पथक घटनास्थळी मदत कार्य करत आहे.

मृतांचे आणि जखमींचे कुटुंबीय कारखान्याबाहेर जमले आहेत.

अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

छत्तीसगडच्या रायपूरच्या सिलतारा औद्योगिक क्षेत्रातील गोदावरी स्टील कारखान्याच्या बांधकाम विभागाचे छत कोसळून सहा कामगारांचा मृत्यू झाला तर सहा जण गंभीर जखमी झाले. पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाने बचाव कार्य सुरू केले आहे. मृतांचे कुटुंबीय कारखान्याबाहेर जमले आहेत. ही दुर्घटना नेमकी कशी घडली याबाबत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

