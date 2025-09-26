Accident News : भीषण दुर्घटना ! स्टील फॅक्टरीचे छत अचानक कोसळले, ६ कामगारांचा दुर्देवी मृत्यू, अनेक गंभीर जखमी

Summaryपोलिस, प्रशासन आणि आरोग्य विभागाचे पथक घटनास्थळी मदत कार्य करत आहे.मृतांचे आणि जखमींचे कुटुंबीय कारखान्याबाहेर जमले आहेत.अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे..छत्तीसगडच्या रायपूरच्या सिलतारा औद्योगिक क्षेत्रातील गोदावरी स्टील कारखान्याच्या बांधकाम विभागाचे छत कोसळून सहा कामगारांचा मृत्यू झाला तर सहा जण गंभीर जखमी झाले. पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाने बचाव कार्य सुरू केले आहे. मृतांचे कुटुंबीय कारखान्याबाहेर जमले आहेत. ही दुर्घटना नेमकी कशी घडली याबाबत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही..पोलिसांनी माध्यमांना दिलेल्या माहितीनुसार कारखान्यात कामगार अडकल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली. पोलिसांनी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून बचाव कार्य सुरू केले. जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभागाचे पथकही मदत आणि बचाव कार्यात गुंतले आहे. जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. .मृतांचे आणि जखमींचे कुटुंब आणि नातेवाईक घटनास्थळी जमले आहेत आणि ते खात्री करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कारखान्याचा परिसर सुरक्षित करण्यात आला आहे आणि ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कामगारांना बाहेर काढण्यासाठी बचाव पथके काम करत आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की अपघाताचे कारण शोधण्यासाठी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, बांधकाम विभागाचे छत अचानक कोसळले. प्रशासनाने कारखान्यातील इतर कर्मचाऱ्यांना आणि आजूबाजूच्या परिसरातील रहिवाशांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत..Accident News: सप्तशृंगगडावर ज्योत आणण्यासाठी निघालेल्या मंडळाच्या गाडीचा अपघात; एक ठार, 11 जखमी.स्थानिक रहिवाशांनी सांगितले की कारखान्यात बांधकामाचे काम वारंवार सुरू आहे. ही घटना गंभीर आहे आणि त्यामुळे कारखान्याच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. प्रशासनाने मृतांच्या कुटुंबियांना सर्वतोपरी मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या अपघातामुळे सिलतारा औद्योगिक क्षेत्रातील सुरक्षा नियमांबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. .FAQs प्र.१: हा अपघात कुठे घडला? उ: रायपूरच्या सिलतारा औद्योगिक क्षेत्रातील गोदावरी स्टील फॅक्टरीत.प्र.२: किती कामगारांचा मृत्यू झाला? उ: एकूण ६ कामगारांचा मृत्यू झाला.प्र.३: किती जखमी झाले आहेत?उ: किमान ६ कामगार गंभीर जखमी झाले आहेत.प्र.४: बचाव कार्य कोण करत आहे? उ: पोलिस, जिल्हा प्रशासन आणि आरोग्य विभागाचे पथक बचाव कार्य करत आहेत.प्र.५: अपघाताचे कारण काय आहे?उ: प्राथमिक माहितीनुसार छत अचानक कोसळले, मात्र चौकशी सुरू आहे.प्र.६: प्रशासनाने कोणत्या उपाययोजना केल्या आहेत? उ: परिसर सुरक्षित करण्यात आला असून मृतांच्या कुटुंबियांना मदतीचे आश्वासन देण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.