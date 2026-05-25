Chhattisgarh: ९० वर्षीय सासूच्या पेन्शनसाठी सुनेची पायपीट; सुखमनियानं वाहिलं व्यवस्थेतील त्रुटींचं ओझं

अंबिकापूर: वृद्धापकाळ, गरिबी आणि व्यवस्थेतील त्रुटी यांचे विदारक चित्र समोर आणणारी एक हृदयद्रावक घटना छत्तीसगडच्या सुरगुजा जिल्ह्यात घडली आहे. आपल्या ९० वर्षांच्या वृद्ध सासूचे रखडलेले ५०० रुपयांचे मासिक निवृत्तीवेतन मिळवण्यासाठी, तिच्या ५० वर्षांच्या सुनेला सासूला पाठीवर घेऊन तीन किलोमीटरची पायपीट करावी लागली. सासूला पाठीवर घेऊन रणरणत्या उन्हात चालणाऱ्या या सुनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर 'व्हायरल' झाला आहे..'व्हायरल' झालेल्या त्या व्हिडिओमध्ये सुमारे पन्नाशीतील सुखमनिया नावाची महिला आपल्या अशक्त, वयोवृद्ध सासूला पाठीवर घेऊन रस्त्याने चालताना दिसते. तिच्या प्रत्येक पावलामागे कर्तव्य, माया आणि संघर्षाची वेदनादायी कहाणी दडलेली असून, व्यवस्थेतील त्रुटींचे ओझेच जणू तिने वाहिले आहे, असे स्थानिकांनी सांगितले. सरगुजा जिल्ह्यातील मैनपाट भागात शुक्रवारी घडलेली ही घटना व्हिडिओमुळे राष्ट्रीय माध्यमांच्या केंद्रस्थानी आहे..सुखमनिया ही कुनिया भागातील जंगलपारा गावाची रहिवासी आहे. सुखमनियाने व्हिडिओ रेकॉर्ड करणाऱ्या व्यक्तीला आपली व्यथा सांगितली ती म्हणाली, ''यापूर्वी एक बँक प्रतिनिधी दरमहा घरी येऊन सासूबाईंचे ५०० रुपये निवृत्तीवेतन देऊन जात असे; परंतु गेल्या ३-४ महिन्यांपासून हे निवृत्तीवेतन येणे बंद झाले होते. कारण विचारले असता 'केवायसी'चे सोपस्कार पूर्ण झाले नसल्याचे सांगण्यात आले.''.वयोवृद्ध सासूचे चालणे-फिरणे पूर्णपणे बंद असल्याने आणि घरात दुसरा कोणताही पर्याय नसल्याने, अखेर सुखमनियाने ९० वर्षांच्या सासूला आपल्या पाठीवर घेतले. या वयातही तिने सासूला पाठीवर वाहून जंगलपारा गावातून मैनपाट शहरातील 'सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया'ची शाखा गाठली. हे अंतर तीन किलोमीटरचे होते..या संवेदनशील प्रकरणावर मैनपाट जनपद पंचायतीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी खुशबू शास्त्री यांनी रविवारी माहिती दिली. त्यांनी सांगितले, ''यापूर्वी बँक मित्र दरमहा या वृद्ध महिलेच्या घरी जाऊन निवृत्तीवेतन पोहोचवत होता. जानेवारी महिन्यात शेवटचे निवृत्तीवेतन घरपोच देण्यात आले होते; परंतु 'केवायसी' प्रलंबित असल्यामुळे गेल्या चार महिन्यांपासून ही सेवा खंडित झाली होती.'' त्या पुढे म्हणाल्या, ''२२ मे रोजी सुखमनिया कोणालाही पूर्वकल्पना न देता थेट आपल्या सासूला पाठीवर घेऊन बँकेच्या शाखेत पोहोचली. तिची ही अवस्था पाहून बँकेत तातडीने 'केवायसी' प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आणि तिच्या सासूचे गेल्या ४ महिन्यांचे प्रलंबित असलेले एकूण २,००० रुपये लगेचच त्यांना देण्यात आले.''.अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मैनपाट येथील 'सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया'च्या शाखेत एकूण सात 'बँक मित्र' कार्यरत आहेत. त्यांचे काम बँकेत येण्यास शक्य नसलेल्या लाभार्थींच्या दारापर्यंत जाऊन पेन्शन देणे हेच आहे. मात्र, त्यांच्या कामातील त्रुटी समोर आल्या आहेत.