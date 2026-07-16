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Viral Video : भाजप नेत्याचा भर रस्त्यात फोनवर बोलता बोलता मृत्यू; हार्ट अटॅक येताच खाली कोसळले अन्... CCTV मध्ये कैद थरारक घटना

Lokesh Dehariya Heart Attack : भाजप नगरसेवक लोकेश देहरिया यांचा भर रस्त्यात हृदयविकाराने मृत्यू झाला. ते घराजवळ फोनवर बोलत असताना अचानक अस्वस्थ होऊन रस्त्यावर कोसळले. ही संपूर्ण घटना जवळच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे.
CCTV footage shows BJP councillor Lokesh Dehariya collapsing

CCTV footage shows BJP councillor Lokesh Dehariya collapsing

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. भाजप नगरसेवकाचा भर रस्त्यात हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. नगरसेवक लोकेश देहरिया यांच्या निधनाने परिसरात शोककळा पसरली आहे. ही संपूर्ण घटना जवळच असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, त्यात ते रस्त्यावरून चालत असताना अचानक कोसळताना दिसत आहेत.

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