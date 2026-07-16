Viral Video : भाजप नेत्याचा भर रस्त्यात फोनवर बोलता बोलता मृत्यू; हार्ट अटॅक येताच खाली कोसळले अन्... CCTV मध्ये कैद थरारक घटना

मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा येथून एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. भाजप नगरसेवकाचा भर रस्त्यात हृदयविकाराने मृत्यू झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. नगरसेवक लोकेश देहरिया यांच्या निधनाने परिसरात शोककळा पसरली आहे. ही संपूर्ण घटना जवळच असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, त्यात ते रस्त्यावरून चालत असताना अचानक कोसळताना दिसत आहेत..मिळालेल्या माहितीनुसार, लोकेश देहरिया आपल्या घरापासून काही अंतरावर असताना फोनवर बोलत होते; त्यावेळी त्यांना अचानक अस्वस्थ वाटू लागले आणि ते रस्त्यावर कोसळले. आसपासच्या लोकांनी तातडीने धाव घेत त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात नेले, परंतु डॉक्टरांनी तपासणीनंतर त्यांना मृत घोषित केले. .बाईकस्वारावर झाडाची फांदी कोसळली, थेट कोमात; रस्त्यातच घडला भीषण प्रकार, पाहा VIDEO .परिसरावर शोककळा या घटनेनंतर त्यांचे कुटुंब आणि समर्थकांमध्ये दुःखाची लाट पसरली आहे. लोकेश देहरिया हे भाजपशी संबंधित होते आणि नगरसेवक म्हणून त्यांनी या परिसराची सेवा केली होती. त्यांच्या अचानक निधनाची बातमी ऐकून पक्षाचे कार्यकर्ते आणि स्थानिक नागरिकांनी दुःख व्यक्त केले आहे. .सीसीटीव्हीमध्ये घटना कैद सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये नगरसेवक फोनवर बोलत असताना सहजपणे चालताना दिसत आहेत. काही क्षणांनंतरच ते अचानक रस्त्यावर कोसळतात. घटनेनंतर आसपासच्या लोकांनी मदतीसाठी धाव घेतली, परंतु त्यांना वाचवता आले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.