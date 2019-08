मुख्य आर्थिक सल्लागार म्हणतात, 5 टक्के विकासदर समाधानकारक

नवी दिल्ली : सन 2019-20 या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहितील आर्थिक विकासदरात (जीडीपी) घट झाल्यानंतर देशातील अर्थविश्वास चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. जीडीपी 5 टक्क्यावर आल्यानंतर अर्थविश्वात समाधानाचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी आणि केंद्र सरकारच्या बचावासाठी मुख्य आर्थिक सल्लागारांना मैदानात उतरावे लागले.

गेल्या साडेसहा वर्षातील निच्चांकी पातळीवर जीडीपी येऊनही हा विकासदर समाधानकारक असल्याचे मत देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार के. सुब्रमण्यम यांनी व्यक्त केले. घटलेल्या विकासदरामुळे सरकार निराश झाले आहे, असे विचारल्यानंतर त्यांनी आपण ज्या शब्दांचा वापर करत आहात त्यावरून आपण मंदीच्या काळातून जात आहोत असे वाटते. त्यामुळे आपण बोलताना नक्की विचार करायला हवा, असे म्हटले.

CEA when asked 'Mood in street is of despondency,looks like govt is in denial mode':The words we're using are associated with periods of recession,need to be careful in what we're talking about.There's slowdown but we still are at 5% in a global economy that's not doing very well https://t.co/p2tf2lgAZ6

