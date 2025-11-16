देश

Metro News: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' तीन मेट्रो स्थानकांची नावे बदलणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

Metro Stations Renamed: मेट्रो प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. तीन मेट्रो स्थानकांचे नाव बदलण्यात येणार आहेत. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी माहिती दिली आहे.
Metro Stations Renamed

Metro Stations Renamed

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

दिल्ली मेट्रोबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. दिल्लीतील तीन मेट्रो स्थानकांचे नाव बदलले जाईल. राज कलश यात्रेत सहभागी झालेल्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी ही घोषणा केली. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पितमपुरा मेट्रो स्टेशन, प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन आणि हैदरपूर बदली मोर स्टेशनचे नाव बदलले जाईल.

Loading content, please wait...
delhi
Chief Minister
Metro
Metro Station
Metro Project

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com