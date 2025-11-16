Metro News: प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी! 'या' तीन मेट्रो स्थानकांची नावे बदलणार, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा

दिल्ली मेट्रोबाबत मोठी बातमी समोर आली आहे. दिल्लीतील तीन मेट्रो स्थानकांचे नाव बदलले जाईल. राज कलश यात्रेत सहभागी झालेल्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी ही घोषणा केली. दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, पितमपुरा मेट्रो स्टेशन, प्रशांत विहार मेट्रो स्टेशन आणि हैदरपूर बदली मोर स्टेशनचे नाव बदलले जाईल..रेझांग ला युद्धातील शूर शहीदांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी राज कलश यात्रा आयोजित केली जात आहे. दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनीही या यात्रेत भाग घेतला. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, "रेझांग ला युद्धातील शूर शहीदांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी लडाखपासून हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून आज हैदरपूरला पोहोचलेली पवित्र राज कलश यात्रा स्वतःमध्ये एक अभिमानाचा क्षण आहे. .Rohini Acharya : शिवीगाळ केली, चप्पल उगारली, मला अनाथ केलं... लालूप्रसाद यादव यांच्या मुलीची भावनिक पोस्ट.ही पवित्र यात्रा एक शक्तिशाली संदेश आहे जी संपूर्ण राष्ट्राला राष्ट्र प्रथम या भावनेने एकत्र करते. यादव महासभा आणि या प्रवासाला राष्ट्रीय जाणीवेत रूपांतरित करणाऱ्या सर्व आयोजकांचे मनापासून अभिनंदन. शूर शहीदांच्या पवित्र आठवणी येथे पोहोचल्याबद्दल हैदरपूर गावाची भूमी आज स्वतःला धन्य मानते, असं त्यांनी सांगितले आहे..रेखा गुप्ता पुढे म्हणाल्या की, "आमचे सरकार या भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. प्रवाशांच्या आणि स्थानिक रहिवाशांच्या सोयीसाठी, तीन मेट्रो स्थानकांचे नाव बदलले जात आहे. पितमपुरा मेट्रो स्थानकाचे नाव आता मधुबन चौक असे ठेवले जाईल. प्रशांत विहार मेट्रो स्थानकाचे नाव बदलून उत्तर पितमपुरा/प्रशांत विहार असे करण्यात आले आहे..S. Jaishankar: भारत अमेरिका संबंधांवर जयशंकरांची थेट नजर; न्यूयॉर्क परिषदेत सखोल आढावा.हैदरपूर बदली मोरचे नाव बदलून हैदरपूर गाव असे करण्यात आले आहे. मॅक्स हॉस्पिटल रोड रुंदीकरण आणि अंडरपास बांधण्याचे कामही वेगाने सुरू आहे, ज्यामुळे रहिवाशांना सुधारित वाहतूक सुविधा उपलब्ध होतील. हैदरपूर गाव विकसित दिल्लीसाठी एका नवीन ओळखीचे प्रतीक बनत आहे, जे परंपरेचा आदर करते आणि आधुनिक सुविधांना प्राधान्य देते, असं त्या म्हणाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.