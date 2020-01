पालकांनो काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ पाहाच...

नवी दिल्ली: एका वेगात चाललेल्या मोटारीचा दरवाजा उघडून चिमुकला रस्त्यावर जोरात पडला. परंतु, पाठीमागील वाहनाने जोरात ब्रेक दाबल्यामुळे चिमुकल्याचे जीव वाचला आहे. संबंधित व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. मोटार चालवणाऱया पालकांनो हा व्हिडिओ पाहाच, अशा प्रतिक्रिया नेटिझन्स व्हिडिओ पाहिल्यानंतर देत आहेत.

Video: धुर्त कोल्ह्याने अस् फसवलं सिंहाला...

चारचाकी वाहनामधून अनेकजण प्रवास करत असतात. परंतु, वाहनाचे चाईल्ड लॉक न लावल्यास काय होऊ शकते, हे व्हिडिओमधून पाहायला मिळते. संबंधित व्हिडिओ पाहिल्यानंतर आपल्या वाहनामध्ये मुलं असेल तर काळजी घ्या, असे कळकळीचे आवाहन नेटिझन्स करत आहेत.

Child lock and child seats are very important when travelling with childrens. Check all doors are closed properly, and child lock is on. Always make sit children in a child restraint seat. All kids wont be as lucky as this one. #Staysafe #Roadsafety pic.twitter.com/qfnf1rMrox

— Pankaj Nain IPS (@ipspankajnain) January 9, 2020