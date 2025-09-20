Child Forced into Bonded Labour in Madhya Pradesh Rescued After 6 Years

Child Forced into Bonded Labour in Madhya Pradesh Rescued After 6 Years

Esakal

देश

५० हजारांचं कर्ज फेडलं नाही, कंत्राटदाराने ७ वर्षांच्या मुलाला घरकामासाठी ठेवून घेतलं; ६ वर्षांनी सुटका पण...

Crime News : आई-वडिलांना ५० हजारांचं कर्ज फेडता न आल्यानं ७ वर्षांच्या मुलाला कंत्राटदाराने घरकामासाठी ठेवून घेतलं. आता ६ वर्षांनी मुलाची सुटका केली पण आई-वडिलांकडे ओळखीचा पुरावा नसल्यानं त्याला बालसुधारगृहात ठेवण्यात आलंय.
Published on

केवळ ५० हजार रुपयांचं कर्ज फेडता न आल्यानं सहा वर्षांच्या मुलाला ओलीस ठेवल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. मध्य प्रदेशातील बैतूल इथं ही घटना घडलीय. मोलमजुरी करणाऱ्या गंजू उईके यांनी ठेकेदाराकडून ६ वर्षांपूर्वी ५० हजार रुपये कर्ज घेतलेलं. पण ते फेडता न आल्यानं त्यांच्या ७ वर्षांच्या मुलाला ठेकेदारानं घरकाम आणि जनावरं राखण्यासाठी ठेवून घेतलं होतं. आता एका सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून मुलाची सुटका करण्यात आलीय.

Loading content, please wait...
Madhya Pradesh
crime
loans
Contractor
child abuse
debt
Marathi News Esakal
www.esakal.com