तीस्ता नदी प्रकल्पावरून भारत-चीनमध्ये नवा संघर्ष! चिकन नेकजवळ हालचाली वाढल्या; भारताच्या चिंतेवर ड्रॅगनचं मोठं प्रत्युत्तर

बांगलादेशच्या तीस्ता नदी सर्वसमावेशक व्यवस्थापन आणि पुनरुज्जीवन प्रकल्पासंदर्भात (TRCMRP) भारताने आधीच आपली चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पामुळे बीजिंग 'चिकन नेक'च्या अधिक जवळ येईल, अशी भीती भारताने व्यक्त केली आहे. असे असूनही, चीनने या प्रकल्पावर बांगलादेशसोबतच्या आपल्या सहकार्याचा पुनरुच्चार केला आहे. .चीनने म्हटले आहे की, बांगलादेशसोबतचे त्याचे सहकार्य कोणत्याही त्रयस्थ पक्षाच्या प्रभावापासून मुक्त असले पाहिजे. राजधानी बीजिंगमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत, या मुद्द्यावर भारताने उपस्थित केलेल्या गंभीर चिंतेबद्दल विचारले असता, चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन म्हणाले, "मला हे स्पष्ट करायचे आहे की, चीन आणि बांगलादेश यांच्यातील सहकार्य कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाला लक्ष्य करत नाही. ते कोणत्याही तिसऱ्या पक्षाच्या प्रभावापासून मुक्त राहिले पाहिजे." .NASA: पृथ्वीच्या दिशेने वेगाने येतंय 'ब्रह्मास्र'! विनाश वाचवण्यासाठी 'नासा' करतंय ३० हजार कोटींचा खर्च, इतिहासातली पहिलीच घटना.तीस्ता नदीचे खोरे भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांच्या अगदी जवळ आहे आणि हा ढाका-बीजिंग संयुक्त उपक्रम भारताच्या चिंतेचे प्रमुख कारण आहे. चीनने हा प्रकल्प बांगलादेशातील लोकांच्या जीवनासाठी अत्यावश्यक असल्याचे म्हटले आहे. चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते गुओ जियाकुन म्हणाले, "तिस्ता नदीचे सर्वसमावेशक उपचार आणि पुनरुज्जीवन हा एक अत्यंत सार्वजनिक कल्याणकारी प्रकल्प आहे, ज्याला बांगलादेश खूप महत्त्व देतो. या प्रकल्पाला पाठिंबा देण्यासाठी चीन सर्वतोपरी मदत करण्यास तयार आहे." .ते पुढे म्हणाले, 'चीन बांगलादेशसोबत विकास धोरणांमध्ये अधिक चांगला समन्वय साधण्यास आणि व्यापार, जलसंधारण व जनकल्याण यांसारख्या मुद्द्यांवर देवाणघेवाण व सहकार्य अधिक दृढ करण्यास तयार आहे.' बांगलादेशच्या तीस्ता नदी प्रकल्पाबाबत भारताची मुख्य चिंता म्हणजे त्यात चीनची वाढती भूमिका आहे, कारण तीस्ता नदी भारताच्या 'चिकन नेक' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सामरिकदृष्ट्या संवेदनशील सिलिगुडी कॉरिडॉरच्या अगदी जवळ आहे..Iran America War : आखातात पुन्हा भडका! बहारीन, कुवेतवर क्षेपणास्त्र हल्ले; अमेरिकेच्या हल्ल्यांना इराणचे चोख उत्तर.या प्रदेशात बाह्य प्रभावाचा कोणताही विस्तार, विशेषतः चीनची वाढती उपस्थिती, भारताची सुरक्षाविषयक चिंता वाढवू शकते आणि भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या उर्वरित भागाशी जोडणाऱ्या महत्त्वपूर्ण कॉरिडॉरला संभाव्य सामरिक धोका निर्माण करू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.