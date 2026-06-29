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तीस्ता नदी प्रकल्पावरून भारत-चीनमध्ये नवा संघर्ष! चिकन नेकजवळ हालचाली वाढल्या; भारताच्या चिंतेवर ड्रॅगनचं मोठं प्रत्युत्तर

India China Relations: गुओ जियाकुन यांनी सांगितले की, तीस्ता नदी प्रकल्प हा एक सार्वजनिक कल्याणकारी प्रकल्प आहे. ज्याला बांगलादेश खूप महत्त्व देतो. या प्रकल्पासाठी सर्वतोपरी मदत करण्यास चीन तयार आहे.
India China Relations

India China Relations

ESakal

Vrushal Karmarkar
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बांगलादेशच्या तीस्ता नदी सर्वसमावेशक व्यवस्थापन आणि पुनरुज्जीवन प्रकल्पासंदर्भात (TRCMRP) भारताने आधीच आपली चिंता व्यक्त केली आहे. या प्रकल्पामुळे बीजिंग 'चिकन नेक'च्या अधिक जवळ येईल, अशी भीती भारताने व्यक्त केली आहे. असे असूनही, चीनने या प्रकल्पावर बांगलादेशसोबतच्या आपल्या सहकार्याचा पुनरुच्चार केला आहे.

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