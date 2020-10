खाद्य पदार्थ विक्रीला मनाई, इंटरव्हलमध्ये गर्दी नको; जाणून घ्या थिएटर्सबाबतची नियमावली

कोरोना प्रादुर्भावाला रोखण्यासाठी लागू केलेल्या लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण देशात सिनेमा थिएटर्स आणि मल्टीप्लेक्स 23 मार्चपासून बंद केले गेले होते. जसजसे लॉकडाऊनची परिस्थिती टप्प्याटप्प्याने उठवली गेली तसतशी अनेक गोष्टींना परवानगी देण्यात आली. अनलॉक 5 चा टप्पा 1 ऑक्टोबरपासून जाहीर केला आहे. या अनलॉक 5 मध्ये केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने 15 ऑक्टोबरपासून सिनेमा थिएटर सुरु करण्यास परवानगी दिली आहे. सिनेमा थिएटर आणि मल्टीपेक्स सुरु करताना Standard Operating Procedures (SOP) म्हणजेच सिनेमा थिएटरसाठी एक नियमावली जाहीर केली गेली आहे. याअंतर्गत अनेक राज्यांनी 15 ऑक्टोबरपासून आपल्या राज्यात सिनेमा थिएटर सुरु करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. मात्र, महाराष्ट्र राज्य सरकारने याबाबत अद्याप सकारात्मकता दाखवली नाहीये.

Announced the Standard operating procedures, SOP's for cinema halls, multiplexes etc. for screening of films, as they reopen from 15th of October as per Ministry of Home Affairs guidelines.#UnlockWithPrecautions pic.twitter.com/X1XZFZoDAT

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) October 6, 2020