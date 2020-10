Corona Update : गेल्या 24 तासांत 55,342 नवे रुग्ण; 706 लोकांचा मृत्यू

नवी दिल्ली : भारतात कोविड-19 चे 55,342 नवीन रुग्ण काल सापडले. काल सापडलेल्या नव्या संक्रमित रुग्णांसहित देशातील एकूण कोरोनाबाधित रुग्णांचा आकडा 71.75 लाखांच्या पुढे गेला आहे. यातील 62 लाखाहून अधिक लोक या व्हायरसपासून सहिसलामत मुक्त झाले आहेत. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाद्वारे आज मंगळवारी सकाळी जाहिर केलेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या 24 तासात 55,342 कोरोनाबाधित रुग्ण सापडले आहेत. या नव्या रुग्णांना धरुन देशात 71,75,880 इतकी कोरोनाबाधितांची संख्या झाली आहे. 18 ऑगस्टनंतर पहिल्यांदाच 55 हजारच्या आसपास नवे रुग्ण सापडले आहेत. 18 ऑगस्ट रोजी 55,079 नवे रुग्ण सपाडले होते.

India is showing a trend of declining average daily cases over the past 5 weeks. After a month, on 9th Oct, active cases fell below the 9 lakhs mark and have steadily followed a downward slope: Health Ministry pic.twitter.com/PNaQjXmQma

— ANI (@ANI) October 13, 2020