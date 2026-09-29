CISF जवानाचा सहकाऱ्यांवर गोळीबार, असिस्टंट कमांडंटसह ४ जवानांचा मृत्यू

जम्मू काश्मीरच्या कठुआ जिल्ह्यात सीआयएसएफ कँपमध्ये झालेल्या गोळीबारात चार सीआयएसएफ जवानांचा मृत्यू झाला आहे. मंगळवारी सायंकाळी ही घटना घडली असून यामुळे खळबळ उडाली आहे. सेवा २ हायड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्टमध्ये कर्तव्य बजावत असलेल्या सीआयएसएफ जवानांमध्ये किरकोळ कारणावरून वाद झाला. याच वादातून एका जवानाने सहकाऱ्यांवर गोळीबार केला. यात असिस्टंट कमांडंटसह ४ सीआयएसफ जवानांचा मृत्यू झाला आहे..बसोहलीतील हट्ट मस्का परिसरात असलेल्या सीआयएसएफच्या कँपवर ही घटना सायंकाळी सात वाजता घडली. या घटनेची माहिती मिळताच बसोहली पोलीस आणि वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. परिसरला घेराव घातला असून अधिक तपास करण्यात येतोय..टॉप थ्री वगळून ४ ते ६ नंबरच्या न्यायाधीशांची शिफारस; सुप्रीम कोर्टाच्या कॉलेजियमने घेतलेल्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह.प्राथमिक माहितीनुसार, कँपमध्ये तैनात असलेल्या सीआयएसएफ कर्मचाऱ्यांमध्ये काही कारणाने वाद झाला होता. हा वाद इतका वाढला की हेड कॉन्स्टेबलने रागात बंदुकीतून गोळीबार केला. आरोपी जवान २००९च्या बॅचचा असल्याचे समजते..सीआयएसएफ कँपमध्ये गोळीबाराच्या घटनेनंतर खळबळ उडाली. पोलीस आणि सुरक्षा अधिकाऱअयांनी हेड कॉन्स्टेबलला ताब्यात घेतलं आहे. गोळीबाराचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलं नाहीय. गोळीबारात मृत्यू झालेल्यांमध्ये असिस्टंट कमांडंट अंकित कुमार पांडे, सब इन्स्पेक्टर लक्ष्मण सिंह, कॉन्स्टेबल रफीक अहमद, कॉन्स्टेबल संदीप कुमार यांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.