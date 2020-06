तुम्ही यांना ओळखलंत का? बाईकवरील फोटोने सोशल मीडियावर प्रचंड चर्चा

नवी दिल्ली : सध्याच्या सोशल मीडियाच्या जगात कधी कशाची चर्चा होईल आणि कधी काय व्हायरल होईल हे सांगता येत नाही. सध्या असाच एक फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत असून सोशल मीडियावर या फोटोची सर्वत्र चर्चा आहे. कारणही तसेच आहे, सरन्यायधीश शरद बोबाडे यांचा हा फोटो असून हार्ले डेविड्सन या स्पोर्ट्स मोटारबाईकवरील त्यांच्या फोटोवरून सोशल मीडियावर सध्या उलटसुलट चर्चांना उधाण आले आहे. हा फोटो नागपूर येथिल त्यांच्या निवास्थाबाहेरील असल्याचे बोलले जात आहे.

शरद बोबाडे यांच्या या फोटोवरून अनेकांनी त्यांनी मास्क घातला नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले आहे. भारतात कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात असून कोरोनाग्रस्तांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. एका दिवसाला कोरोनाबाधितांचा आकडा आता साडेपाच लाखांच्या जवळ गेला असून एका दिवसाला जवळपास २० हजाराने रुग्णांच्या संख्येत वाढ होत असताना सरन्याधीश असे कसे वागू शकतात असा प्रश्न नेटकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्यासोबत असणाऱ्या त्यांच्या सुरक्षारक्षकांनीही मास्क न घातल्याचे नेटकऱ्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. यावेळी त्यांनी हेल्मेट घातले नसल्याचेही काही जण म्हणतात. त्यांच्या स्पोर्ट्स आणि महागड्या बाईक वापरावरूनही काही जणांनी प्रश्न केले आहेत. मात्र अशावेळी त्यांच्या बाईक वापराचे काही लोकांनी समर्थनही केलेले दिसून येते. बोबाडे यांच्या लाईफस्टाईलवरून सातत्यानेच चर्चा होत आली आहे.

Chief Justice of India (CJI) SA Bobde

The guardian of law or a law breaker No Mask , No helmet #COVIDIOTS #Covid_19 pic.twitter.com/ZdOAlgywYD

— kŕṣṇa (@infestedbrain) June 28, 2020