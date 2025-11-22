देश

CJI BR Gavai यांचा सर्वात मोठा निकाल! विदेशात झाली होती चर्चा... निवृत्तिपूर्वी मोठा खुलासा!

CJI BR Gavai Landmark Bulldozer Justice Verdict : CJI बी.आर. गवई हे रविवारी म्हणजे उद्या सरन्यायाधीश पदावरुन निवृत्त होत आहे. यापूर्वी निरोप समारंभात त्यांनी अनेक खुलासे केले.
भारताच्या न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीश निवृत्तीनंतरही आपल्या निकालांवर फारसे बोलत नाहीत, ही एक जुनी परंपरा आहे. मात्र मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी ही परंपरा मोडली. निवृत्तीच्या दोन दिवस आधी, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या निरोप समारंभात त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, त्यांनी दिलेला सर्वात महत्त्वाचा निकाल म्हणजे ‘बुलडोझर जस्टिस’ला थांबविणारा निकाल होता.

