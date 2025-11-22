CJI BR Gavai यांचा सर्वात मोठा निकाल! विदेशात झाली होती चर्चा... निवृत्तिपूर्वी मोठा खुलासा!

भारताच्या न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीश निवृत्तीनंतरही आपल्या निकालांवर फारसे बोलत नाहीत, ही एक जुनी परंपरा आहे. मात्र मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांनी ही परंपरा मोडली. निवृत्तीच्या दोन दिवस आधी, सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनच्या निरोप समारंभात त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, त्यांनी दिलेला सर्वात महत्त्वाचा निकाल म्हणजे ‘बुलडोझर जस्टिस’ला थांबविणारा निकाल होता..सर्व निकाल पूर्ण करून निवृत्त“मी आता सर्व निकाल पूर्ण करून निवृत्त होत आहे, त्यामुळे मोकळेपणाने बोलू शकतो,” असे सांगताना ते म्हणाले, “बुलडोझर न्याय ही कायद्याच्या राज्याच्या विरोधातली बाब आहे. एखाद्या व्यक्तीवर फक्त आरोप झाला किंवा शिक्षा झाली म्हणून त्याचे घर पाडणे कसे कायदेशीर ठरेल? त्याच्या कुटुंबियांचा, मुलांचा, आई-वडिलांचा काय दोष? आश्रय हा मूलभूत हक्क आहे. तो हिरावून घेण्याचा अधिकार राज्याला नाही.”.भारत कायद्याच्या राज्याचे रक्षण करतोहा निकाल मे २०२४ मध्ये आला होता आणि त्यानंतर देशातच नव्हे तर परदेशातही मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली होती. परदेशातील अनेक विधी महाविद्यालये आणि मानवाधिकार संघटनांनी या निकालाचे कौतुक केले होते. न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या परदेश दौऱ्यांमध्येही या निकालाचा उल्लेख करून भारत कायद्याच्या राज्याचे रक्षण कसा करतो, याचे उदाहरण दिले होते..CJI BR Gavai यांनी असा निकाल दिला की इतर न्यायाधीश संतापले, नेमकं प्रकरण काय होतं? जोरदार झाला वादविवाद.अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये उपवर्गीकरणाला परवानगी देणारा निकालयाशिवाय अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये उपवर्गीकरणाला परवानगी देणारा निकालही त्यांनी अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचे सांगितले. “मुख्य सचिवाचा मुलगा आणि एका शेतमजूराचा मुलगा यांना एकाच पातळीवर आणणे शक्य नाही. खऱ्या अर्थाने मागासलेल्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळायला हवा,” असे मत त्यांनी मांडले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा उल्लेख करताना ते म्हणाले, “समानता म्हणजे सर्वांना सारखेच वागवणे नव्हे; समानता म्हणजे असमानतेला समान पातळीवर आणणे.”.कारकीर्दीचा आढावा घेताना ते भावुकआपल्या ४० वर्षांच्या कारकीर्दीचा आढावा घेताना ते भावुक झाले. “१८ वर्षे वकील म्हणून आणि २२ वर्षे संवैधानिक न्यायालयात न्यायाधीश म्हणून काम केले. मी गेल्या तीन वर्षांपासून ग्रीन बेंचचा अध्यक्ष आहे. माझा पहिला निर्णय पुण्यातील जंगल जमिनीच्या संरक्षणाचा होता, तर शेवटचा निर्णय अरवली पर्वतरांगा वाचवण्याचा होता,” असे त्यांनी सांगितले..अल्पकाळात त्यांच्या नेतृत्वाखाली उच्च न्यायालयांमध्ये १०७ न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या झाल्या. कॉलेजियममधील सहकाऱ्यांबरोबरचे मैत्रीपूर्ण वातावरण आणि प्रेम याबद्दल त्यांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. शुक्रवारी सकाळी कोर्टरूम क्रमांक १ मधील दीड तासाहून अधिक चाललेल्या निरोप समारंभात अनेक वरिष्ठ न्यायाधीशांनी आणि वकिलांनी त्यांचे कौतुक केले. रविवारी २३ नोव्हेंबरला न्यायमूर्ती बी.आर. गवई निवृत्त होत आहेत..CJI BR Gavai : "मी बौद्ध धर्माचे पालन करतो, पण..."; निवृत्तीपूर्वी बीआर गवई काय म्हणाले? बाबासाहेबांचे मानले आभार, सर्वजण स्तब्ध!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.