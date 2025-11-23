देश

बुट फेकणाऱ्या 'त्या' वकिलाला माफ का केलं? निवृत्तीपूर्वी सरन्यायाधीशांनी सांगितलं कारण...

CJI BR Gavai on Why He Forgave Shoe-Throwing Lawyer : सरन्यायाधीश बी.आर.गवई आता निवृत्त होत आहेत, त्यापूर्वी रविवारी त्यांनी दिल्लीत माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी यासंदर्भात भाष्य केलं.
CJI BR Gavai on Why He Forgave Shoe-Throwing Lawyer

CJI BR Gavai on Why He Forgave Shoe-Throwing Lawyer

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरु असताना मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर दिशेने बुट फिरकावल्याची घटना घडली होती. या घटनेनंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. अनेकांनी घटनेचा निषेध करत आरोपी वकिलाविरुद्ध कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, सरन्यायाधीश गवई यांनी बुट फिरकवणाऱ्या वकिलाला माफ केल्याचं म्हटलं होते. याच घटनेबाबत आता सरन्याधीशांनी पुन्हा एकदा भाष्य केलं आहे.

Loading content, please wait...
Supreme Court
cji

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com