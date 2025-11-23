बुट फेकणाऱ्या 'त्या' वकिलाला माफ का केलं? निवृत्तीपूर्वी सरन्यायाधीशांनी सांगितलं कारण...

काही महिन्यांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज सुरु असताना मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई यांच्यावर दिशेने बुट फिरकावल्याची घटना घडली होती. या घटनेनंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. अनेकांनी घटनेचा निषेध करत आरोपी वकिलाविरुद्ध कारवाईची मागणी केली होती. मात्र, सरन्यायाधीश गवई यांनी बुट फिरकवणाऱ्या वकिलाला माफ केल्याचं म्हटलं होते. याच घटनेबाबत आता सरन्याधीशांनी पुन्हा एकदा भाष्य केलं आहे. .सरन्यायाधीश बी.आर.गवई आता निवृत्त होत आहेत, त्यापूर्वी रविवारी त्यांनी दिल्लीत माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना बुट फेकल्याच्या घटनेबाबत विचारण्यात आलं. यावर बोलताना “तो निर्णय मी त्याच वेळी घेतला होता.”, अशी प्रतिक्रिया सरन्यायाधीशांनी दिली..CJI BR Gavai यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयात १० दलित न्यायाधीशांची नियुक्ती, ओबीसी कीती?.पुढे बोलताना ते म्हणाले, “कोर्टात तुम्ही जे बोलत नाही, ते तुमच्या तोंडी घालून दाखवलं जातं. काही एआय क्लिप्समध्ये दाखवलं गेलं की चप्पल न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांना चुकून मला लागली. टेक्नॉलॉजीचे फायदे आणि तोटे दोन्ही आहेत.” खरं तर बुट फेकल्याच्या घटनेनंतर सोशल मीडियावर एका एआय-जनरेटेड क्लिपने मोठा वाद निर्माण झाला होता, ज्यावर अनेकांनी टीका केली होती..CJI BR Gavai यांचा सर्वात मोठा निकाल! विदेशात झाली होती चर्चा... निवृत्तिपूर्वी मोठा खुलासा!.गेल्या महिन्यात वरिष्ठ वकील राकेश किशोरने सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कार्यवाहीदरम्यान सरन्यायाधीश गवई यांच्या दिशेने बुट फेकण्याचा प्रयत्न केला होता. भगवान विष्णूच्या मूर्तीच्या पुनर्निर्माणासंबंधीच्या केसवर सरन्यायाधीशांनी केलेल्या टिप्पणीनंतर त्याने हा हल्ला केला होता. इतकच नाही तर “सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे” अशी घोषणाही त्याने कोर्टा दिली होती. या घटनेनंतर बार कौन्सिलने राकेश किशोर यांचे निलंबित केले होतं. मात्र, सरन्यायाधीश गवई यांनी त्यांना माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.