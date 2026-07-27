आंदोलन आहे म्हणजे लाठीचार्ज करा असं नाही; पोलीस कारवाईवरून सरन्यायाधीशांनी सुनावलं, दिले शिस्तीचे धडे

Delhi Lathicharge: नीट पेपरफुटीविरोधात झालेल्या आंदोलनावेळी पोलिसांनी केलेल्या लाठीमारवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी प्रश्न उपस्थित केले. आंदोलकांवर केलेल्या लाठीचार्जविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुानावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, आपल्या शिस्तीचीही आवश्यकता असते. आंदोलन आहे म्हणजे लाठीचार्ज करा असा अर्थ होत नाही. CJI Says Protest Does Not Mean Lathi Charge.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत जंतर मंतरवर झालेल्या लाठीचार्जच्या कारवाईला जबाबदार असलेल्या पोलिसांवर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी केली. यावेळी वकिलांनी सांगितलं की, बिहारमध्ये एके ४७ आणि सी१ याचाही वापर केला गेला आहे. विद्यार्थ्यांवर हल्ले झाले आहेत. संपूर्ण देशासाठी एका आदेशाची आवश्यकता आहे..१०० टक्के पेट्रोलचा पर्याय हवा, E20 जनता पार्टीची मागणी; २४ तासात लाखो फॉलोअर्स, कुणी सुरू केली आणि काय आहेत मागण्या?.सरन्यायाधीश म्हणाले की, शांततेनं आंदोलनाचा अधिकार आहे. त्याला नाकारता येत नाही. फक्त आंदोलन होत आहे म्हणून पोलिसांची बळजबरी किंवा ताकदीचा प्रयोग योग्य ठरवता येणार नाही. एक प्रोटोकॉल असायला हवा. योग्य जागा असावी, कोणताही संघर्ष नसावा. जर काही समाजकंटक असतील तर त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवलं पाहिजे. हा प्रश्न फक्त दिल्लीपुरता नाही..प्रोटोकॉल एकसारखा असायला पाहिजे. आंदोलन किंवा विरोध केला जात आहे म्हणजे लाठीचार्ज केला पाहिजे असं नाही. स्वत:हून लागू केलेल्या शिस्तीची आवश्यकता आहे आणि लोकशाहीसाठी हे गरजेचं आहे असंही सरन्यायाधीशांनी सुनावलं. पोलिसांच्यावतीने न्यायालयात वकिलांनी सांगितलं की, पोलिसांच्या म्हणण्याकडेही लक्ष द्यायला हवं. ज्या पोलिसांना मारहाण झाली त्यांचेही म्हणणे ऐकून घ्यायला पाहिजे. पोलीस अधिकाऱ्यांनाही लिचिंग केलं गेलं होतं..पोलिसांना झालेल्या मारहाणीच्या मुद्द्यावर न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांनी म्हटलं की, प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनाची किंमत आहे. मग ती व्यक्ती कुणीही असो. केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल यांनी आवश्यक ते सर्व सहकार्य करू असं सांगण्यात आलं. सरन्यायाधीशांनी या प्रकरणी सर्व याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी घेणार असल्याचं सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.