CJI Surya Kant यांच्या पहिल्या खटल्यात धक्कादायक क्षण! वकीलाचा अचानक आवाज गेला, courtroom मध्ये नेमकं काय घडलं?

भारताचे नवे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सोमवारी (११ नोव्हेंबर) पदभार स्वीकारला आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेताना दिल्लीतील हवेच्या बिकट अवस्थेवर त्यांनी थेट बोट ठेवले. वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन हे एका खटल्यात युक्तिवाद करत असताना अचानक त्यांना खोकला आला त्यांचा आवाज बसला. त्यांनी न्यायाधीशांना म्हटले, “माफ करा, माझा आवाज गेला आहे.” यावर तत्काळ सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हसत हसत उत्तर दिले, “होय, आता तर संपूर्ण दिल्लीचीच अशी अवस्था झाली आहे!”.या मार्मिक टिप्पणीमुळे न्यायालयात उपस्थितांनी हसून वाहवा केला, पण त्यामागची वास्तविकता मात्र गंभीर आहे. मंगळवारी दिल्ली-एनसीआरमधील हवेची गुणवत्ता पुन्हा एकदा अत्यंत खराब ते गंभीर श्रेणीत नोंदवली गेली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (सीपीसीबी) सकाळच्या आकडेवारीनुसार, दिल्लीचा सरासरी हवा गुणवत्ता निर्देशांक ३६० होता, तर रोहिणी परिसरात तो ४१६पर्यंत पोहोचला, जो गंभीर श्रेणीत मोडतो. सोमवारी हा आकडा ३८२ होता..CJI BR Gavai : "मी बौद्ध धर्माचे पालन करतो, पण..."; निवृत्तीपूर्वी बीआर गवई काय म्हणाले? बाबासाहेबांचे मानले आभार, सर्वजण स्तब्ध!.प्रदूषणाचे संकट आणखी गडददरम्यान, दिल्लीवरील प्रदूषणाचे संकट आणखी गडद होण्याची शक्यता आहे. इथियोपियाच्या अफार प्रदेशातील ‘हेली गुब्बी’ नावाच्या ढाल ज्वालामुखीचा रविवारी मोठा उद्रेक झाला. यातून निघालेल्या राखेचा प्रचंड थर सुमारे १४ किलोमीटर (४५,००० फूट) उंचीपर्यंत गेला आणि तो पूर्वेकडे समुद्राच्या दिशेने वाहत आहे..राखेचा किरकोळ परिणामभारत हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, हा राखेचा थर सध्या चीनच्या दिशेने सरकत असून मंगळवारी संध्याकाळी ७.३० वाजेपर्यंत तो भारताच्या हद्दीतून पूर्णपणे बाहेर पडेल. मात्र, अंदाज मॉडेल्सवरून असे दिसते की मंगळवारी गुजरात, दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणा या भागांत राखेचा किरकोळ परिणाम जाणवू शकतो..हवेची गुणवत्ता आणखी खराबहवामानतज्ज्ञांनी सांगितले की, हा राखेचा थर फारसा घातक नाही, मात्र हवेची गुणवत्ता आणखी खराब करू शकतो. नवे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या २४ तासांतच राजधानीच्या हवेच्या गंभीर समस्येकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे..CJI BR Gavai यांच्या कार्यकाळात सर्वोच्च न्यायालयात १० दलित न्यायाधीशांची नियुक्ती, ओबीसी कीती?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.