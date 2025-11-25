देश

CJI Surya Kant यांच्या पहिल्या खटल्यात धक्कादायक क्षण! वकीलाचा अचानक आवाज गेला, courtroom मध्ये नेमकं काय घडलं?

CJI Surya Kant on Delhi pollution crisis : दिल्लीतील भीषण वायुप्रदूषणाची courtroom मध्ये चर्चा, सीजेआय सूर्यकांत यांच्या पहिल्याच खटल्यात प्रदूषणाच्या संकटावर टिप्पणी केली.
CJI Surya Kant

CJI Surya Kant

भारताचे नवे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी सोमवारी (११ नोव्हेंबर) पदभार स्वीकारला आणि दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेताना दिल्लीतील हवेच्या बिकट अवस्थेवर त्यांनी थेट बोट ठेवले. वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन हे एका खटल्यात युक्तिवाद करत असताना अचानक त्यांना खोकला आला त्यांचा आवाज बसला.

त्यांनी न्यायाधीशांना म्हटले, “माफ करा, माझा आवाज गेला आहे.” यावर तत्काळ सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हसत हसत उत्तर दिले, “होय, आता तर संपूर्ण दिल्लीचीच अशी अवस्था झाली आहे!”

