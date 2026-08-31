८ अब्ज लोकांना लॅपटॉप देता येईल इतका काळा पैसा; CJI सूर्यकांत यांचं मनी लॉन्ड्रिंगवर भाष्य

जगभरात एका वर्षात होणाऱ्या मनी लॉन्ड्रिंगमधील पैशातून पृथ्वीवर असलेल्या ८ अब्ज लोकांपैकी प्रत्येकासाठी एक साधा लॅपटॉप खरेदी करता येईल, असं भारताचे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी म्हट्लं आहे. शनिवारी कॅम्ब्रिजमध्ये झालेल्या ‘इकोनॉमिक क्राइम’वरील ४३व्या इंटरनॅशनल सिम्पोजियमच्या समारोप सत्रात CJI सूर्यकांत बोलत होते. आर्थिक गुन्ह्यांमधून मिळालेल्या पैशाचा शोध घेणं, तो जप्त करणं आणि पुन्हा मिळवणं यावर जगाने अधिक लक्ष केंद्रित करण्याची गरज असल्याचं त्यांनी सांगितलं..जस्टिस सूर्यकांत यांनी सांगितलं की, मनी लॉन्ड्रिंगचा आवाका इतका मोठा आहे की, त्याचा अंदाज लावणंही अवघड आहे. मात्र, या अवैध पैशांपैकी १०० पैकी एक टक्क्यापेक्षाही कमी पैसा प्रत्यक्षात परत मिळवता येतो. म्हणजेच ९९ टक्के पैसा केवळ भाषणं आणि रिपोर्टमध्येच चर्चेत राहतो, तर प्रत्यक्षात फारच थोडा पैसा परत मिळतो..Premium|Ranveer Singh FWICE non-cooperation : बंदी की कायदेशीर पेच? सिनेसंघटनांचा ‘असहकार’ आणि बॉलीवूडमधील कामगार शक्तीचे वास्तव.पुढे बोलताना CJI यांनी चौथ्या शतकातील ग्रीक व्यापारी हेगेस्ट्रेटोसचं उदाहरण दिलं. विम्याचा दावा मिळवण्यासाठी माल विकल्यानंतर जहाज बुडवण्याची त्याची योजना होती, असं त्यांनी सांगितलं. त्यांनी कौटिल्याच्या ‘अर्थशास्त्रा’चाही उल्लेख केला. यात सरकारी महसूल लाटण्याचे ४० मार्ग सांगण्यात आले असून ऑडिट, गुप्त माहिती देणारे लोक, क्रॉस-व्हेरिफिकेशन आणि जप्ती यांसारखे उपायही नमूद करण्यात आले आहेत, असं ते म्हणाले..Supreme Court: 'आमच्याकडे वेळ नाही...' CJI सूर्यकांतांनी CJP मारहाण प्रकरणातील याचिका ऐकण्यास नकार; व्हिडिओही पाहण्यास स्पष्ट नकार.CJI सूर्यकांत यांनी ‘डिजिटल अरेस्ट’सारख्या फसवणुकीच्या घटनांचाही उल्लेख केला. अशा प्रकरणांमध्ये बनावट सरकारी किंवा कायदा अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांचं रूप घेऊन लोकांकडून पैसे उकळले जातात. भारताने अशा नव्या प्रकारच्या गुन्ह्यांना सामोरं जाण्यासाठी संसदेकडून पुढाकाराची वाट न पाहता न्यायालयीन पातळीवर वेगाने प्रतिसाद दिल्याचंही त्यांनी सांगितलं. आर्थिक गुन्ह्यांविरोधातील लढाई केवळ समस्या सांगण्यापुरती मर्यादित न राहता, चोरीचा पैसा कुठे गेला हे शोधणं, तो गोठवणं आणि परत मिळवणं यावर भर असायला हवा, असं CJI सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.