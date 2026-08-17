पदवीदान सोहळ्याला जायचा प्रश्नच नाही; NALSARच्या निमंत्रणावर CJI सूर्यकांत यांची प्रतिक्रिया

NALSAR Controversy: सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नॅशनल अकॅडमी ऑफ लीगल स्टडीज अँड रिसर्च युनिव्हर्सिटी ऑफ लॉच्या दीक्षांत सोहळ्याच्या वादावर प्रतिक्रिया दिलीय. विद्यार्थी आंदोलनावर लाठीचार्ज आणि त्यासंबंधित याचिकेवर सरन्यायाधीशांनी केलेली टिप्पणी यामुळे सरन्यायाधीशांवर विद्यार्थ्यांचा रोष होता. त्यामुळे त्यांना पदवीदान सोहळ्याला बोलावू नये अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली होती. यानंतर संबंधित विद्यार्थ्यांवर कारवाईच्या भूमिकेवर प्रशासनाला युटर्न घ्यावा लागला होता. आता सरन्यायाधीशांनीच पदवीदान सोहळ्याचा प्रमुख पाहूणा म्हणून येण्याचं निमंत्रण नाकारलं आहे. .सरन्यायाधीशांना पदवीदान सोहळ्याला निमंत्रण दिल्यानं विद्यार्थ्यांच्या एका गटाने विरोध केला होता. या प्रकरणात बार काऊन्सिल ऑफ इंडियाने हस्तक्षेप करत ग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांवर बहिष्काराचा आदेश दिला होता. मात्र याविरोधात विद्यार्थ्यांसह देशभरातून तीव्र आक्षेप घेतल्यानंतर निर्णय मागे घेतला गेला..मुलांनो! राजकारणात पडू नका; भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी व्यथित माजी मंत्र्याची 'शेवटची चिट्ठी', कार्यालयात आढळला मृतदेह.जोधपूरमध्ये नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीजच्या कुलगुरुंना संबोधित केल्यानंतर काही तासांना सरन्यायाधीशांनी म्हटलं की, पदवीदान सोहळ्यात प्रमुख पाहूणे म्हणून येण्यासाठी निमंत्रण मिळालं पण त्यासाठी होकार दिला नव्हता. त्यामुळे मी पदवीदान सोहळ्याला जाण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही..नालसारकडून चार दिवसांपूर्वी सांगण्यात आलं होतं की, परंपरेनुसार सरन्यायाधीशांना पदवीदान सोहळ्यासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलावण्यात आलं आहे. पदवीदान सोहळ्याचा हा कार्यक्रम ऑगस्टच्या अखेरच्या आठवड्यात किंवा सप्टेंबर महिन्यात होऊ शकतो..नालसारच्या १४०० विद्यार्थ्यांपैकी ४०० हून अधिक विद्यार्थ्यांनी सरन्यायाधीशांच्या हस्ते पदवी स्वीकारण्यास नकार देत विरोध केला होता. २० जुलैला विद्यार्थी आंदोलनावर झालेला लाठीचार्ज आणि त्याचे व्हिडीओ पाहण्यास वेळ नसल्याच्या सरन्यायाधीशांच्या टिप्पणीचा निषेध व्यक्त करण्यात आला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.