CJI Surya Kant : ‘कोर्टाची दारे सर्वांसाठी खुली’: इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना भेटीस नकार देत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे स्पष्टीकरण

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी इंडिया आघाडीच्या खासदारांची भेट नाकारली आहे. ते म्हणाले की, त्यांना भेट नाकारण्याचे कारण पत्राद्वारे कळवले आहे. हे प्रकरण कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित असल्याचे सूर्यकांत यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की न्यायालयाचे दरवाजे सगळ्यांसाठी खुले आहेत. कुणीही कोर्टात येऊ शकते. .सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले की, इंडिया आघाडीच्या नेत्याचे भेटीसंदर्भातले पत्र रविवारीच मिळाले होते. या पत्राला त्यांनी रविवारीच उत्तर दिले होते. या पत्रात त्यांनी भेटू न शकण्याचे कारणही स्पष्ट केले होते. .Supreme Court : “केवळ पोटनिवडणुकाच तर आहेत”; एसआयआरवर तातडीच्या सुनावणीस CJI सूर्यकांत यांचा नकार, ३८ लाख मतदारांची चिंता.सरन्यायाधीशांनी स्पष्टपणे सांगितले की, सुप्रीम कोर्टाची दारे सर्वांसाठी खुली आहेत आणि प्रत्येक नागरिकाला न्यायालयाकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे. ते म्हणाले, " सुप्रीम कोर्टाची दारे सर्वांसाठी खुली आहेत. कोणत्याही सामान्य नागरिकाच्या किंवा लोकप्रतिनिधीच्या याचिकांचे स्वागत आहे. प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कोर्टाकडे दाद मागण्याचा अधिकार आहे; आम्ही त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊ आणि कायद्यानुसार योग्य ती कारवाई करू.".Explained : SIR विरोधात 'इंडिया' आघाडी आक्रमक; ज्ञानेश कुमारांनी राजीनामा न दिल्यास विरोधकांची पुढची रणनीती काय? वाचा....सूत्रांच्या माहितीनुसार, विरोधी पक्षाला जे मुद्दे मांडायचे आहेत, ते आधीच सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित आहेत. याच कारणामुळे सरन्यायाधीशांनी ही विनंती नाकारल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. पण, सरन्यायाधीशांनी नकाराचे नेमके कारण जाहीरपणे सांगितले नाही; त्याऐवजी, त्यांनी ते कारण पत्रात नमूद केल्याचे सांगितले.'इंडिया' आघाडीचे नेते सोमवारी राजधानी दिल्लीत सर्वोच्च न्यायालयाकडे मोर्चा काढणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.