देश

CJI Surya Kant : ‘कोर्टाची दारे सर्वांसाठी खुली’: इंडिया आघाडीच्या नेत्यांना भेटीस नकार देत सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांचे स्पष्टीकरण

INDIA Bloc MPs : सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी इंडिया आघाडीच्या नेत्यांची, विशेषतः राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खरगे यांची, भेटीची विनंती नाकारली आहे. त्यांनी हा निर्णय रविवारी मिळालेल्या पत्राला ईमेलद्वारे उत्तर देऊन कळवला.
CJI Surya Kant

CJI Surya Kant Rejects INDIA Bloc MPs’ Meeting Request

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी इंडिया आघाडीच्या खासदारांची भेट नाकारली आहे. ते म्हणाले की, त्यांना भेट नाकारण्याचे कारण पत्राद्वारे कळवले आहे. हे प्रकरण कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित असल्याचे सूर्यकांत यांनी म्हटले आहे. ते म्हणाले की न्यायालयाचे दरवाजे सगळ्यांसाठी खुले आहेत. कुणीही कोर्टात येऊ शकते.

Loading content, please wait...
India
Rahul Gandhi
Supreme Court
cji
Marathi News Esakal
www.esakal.com