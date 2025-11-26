देश

CJI Suryakant: कोणालाही अपेक्षा नव्हती! पदभार घेताच CJI सूर्यकांतांचा निर्णय देश चकित करणारा, सर्वात मोठी समस्या संपणार?

How CJI Suryakant Accelerated Judicial Reform Model : CJI सूर्यकांत यांनी न्यायव्यवस्थेतील ५.४ कोटी प्रलंबित खटल्यांवर मात करण्यासाठी ‘गेम चेंजर’ सुधारणा आराखड्याची दिशा स्पष्ट केली.
CJI Suryakant

CJI Suryakant

भारताच्या न्यायव्यवस्थेत सध्या ५.४ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांच्या निवृत्तीनंतर ११ नोव्हेंबर २०२५ रोजी शपथ घेतलेले नवे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती संजीव खन्ना ऊर्फ बी.आर. सूर्यकांत यांनी या प्रचंड संख्येला न्यायव्यवस्थेतील मूलभूत संरचनात्मक कमतेचा परिणाम म्हटले आहे. पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच त्यांनी या समस्येवर मात करण्यासाठी वैज्ञानिक, समन्वयात्मक आणि दूरगामी उपाययोजना आखण्याची दिशा स्पष्ट केली.

