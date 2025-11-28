देश

CJI Suryakant : १ डिसेंबरला नेमकं काय होणार? CJI सूर्यकांतांचा गूढ इशारा… सुप्रीम कोर्टात मोठा बदल!

CJI Suryakant December 1 Reform Plan: १ डिसेंबरपासून सर्वोच्च न्यायालयात नवे बदल होणार आहेत. सीजेआय सूर्यकांत यांनी सुधारणा योजना, केस मेंशनिंग प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल, वकिलांच्या तातडीच्या सुनावणीवर नवे नियम करण्याचे ठरवले.
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच न्यायालयाच्या कामकाजपद्धतीत मोठे बदल होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. विशेषतः केस मेंशनिंग (उल्लेख) प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडवून आणले जाणार असल्याचे त्यांनी वकिलांना सांगितले. १ डिसेंबरपासून सुधारणांचा पहिला टप्पा लागू होईल, असे त्यांनी न्यायालयात बोलताना नमूद केले.

