CJI Suryakant : १ डिसेंबरला नेमकं काय होणार? CJI सूर्यकांतांचा गूढ इशारा… सुप्रीम कोर्टात मोठा बदल!

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाचे नवे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच न्यायालयाच्या कामकाजपद्धतीत मोठे बदल होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. विशेषतः केस मेंशनिंग (उल्लेख) प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल घडवून आणले जाणार असल्याचे त्यांनी वकिलांना सांगितले. १ डिसेंबरपासून सुधारणांचा पहिला टप्पा लागू होईल, असे त्यांनी न्यायालयात बोलताना नमूद केले..महत्त्वाचे नियोजनएका प्रकरणाच्या उल्लेखासाठी आलेल्या वकिलाचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी थेट बजावले, "१ डिसेंबरपर्यंत थोडा अवधी द्या. आम्ही काही महत्त्वाचे नियोजन करत आहोत. तुमचे मुद्दे आम्हाला पूर्णपणे समजले आहेत, त्यासाठी पुन्हा येऊन वेळ घालवण्याची गरज नाही.".त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, सुधारणांच्या पहिल्या टप्प्यात प्रामुख्याने उल्लेख प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. वकील बारच्या चिंता त्यांना समजल्या असून, त्या लवकरच दूर केल्या जातील, असेही त्यांनी आश्वासन दिले..कठोर भूमिकान्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी भारताच्या ५३ व्या सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. शपथविधीनंतरच्या पहिल्याच दिवशी त्यांनी केस मेंशनिंगच्या सध्याच्या पद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली होती. "काही जण सकाळी उल्लेख करतात आणि त्याच दिवशी प्रकरण यादीत घालण्याची मागणी करतात, ही पद्धत कायमस्वरूपी चालू राहू शकत नाही," अशी कठोर भूमिका त्यांनी मांडली..१ डिसेंबरपासून ही नवी व्यवस्था कार्यान्वित होणारमृत्युदंड किंवा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याशी निगडीत अत्यंत तातडीच्या प्रकरणांव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही प्रकरणात तात्काळ यादीची मागणी स्वीकारली जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.आता त्यांनी १ डिसेंबरपासून ही नवी व्यवस्था कार्यान्वित होणार असल्याचे जाहीर केल्याने वकीलवर्गात उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नव्या नियमानुसार, त्वरित सुनावणीसाठी तोंडी उल्लेख करण्याऐवजी लेखी उल्लेख स्लिप सादर करावी लागणार आहे. रजिस्ट्री ही स्लिप आणि त्यात नमूद केलेली तातडीची कारणे तपासल्यानंतरच प्रकरण सूचीबद्ध केले जाईल..वकिलांची न्यायालयात धावपळ कमी होणारपदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच कामकाजपद्धतीत पारदर्शकता आणि शिस्त आणण्याचा निर्धार न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी दाखवला आहे. १ डिसेंबर ही तारीख आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात महत्त्वाची ठरणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वकिलांची न्यायालयात धावपळ कमी होणार असली तरी नव्या नियमांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..