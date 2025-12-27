न्यायप्रक्रियेत मोठा बदल! आता खटला चालण्याआधीच निकाल? CJI Suryakant यांचा ‘मास्टर प्लॅन’ उघडकीस!

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी मध्यस्थीला कायद्याचे सर्वात प्रगत स्वरूप म्हटले आहे. ते म्हणाले की, खटला हा बहुतांशी तुटलेल्या नातेसंबंधांचे पोस्टमार्टम असतो, तर मध्यस्थी ही त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न असते. गोव्यात बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने आयोजित केलेल्या मध्यस्थीवरील राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित करताना त्यांनी हे मत व्यक्त केले..मध्यस्थी ही कायद्याची कमजोरी नव्हे, तर त्याची प्रगतीसरन्यायाधीशांनी न्यायालयांना केवळ खटले चालवण्याचे ठिकाण न राहता वाद निरसनाचे केंद्र बनवण्याची गरज व्यक्त केली. मध्यस्थी ही कायद्याची कमजोरी नव्हे, तर त्याची प्रगती आहे, असे सांगताना त्यांनी नमूद केले की, यामुळे न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांचा बोजा लक्षणीयरीत्या कमी होऊ शकतो. न्यायालये आता खटल्यांच्या जागेऐवजी विवाद सोडवण्याची प्रमुख केंद्रे बनली पाहिजेत, असा आग्रह त्यांनी धरला..राष्ट्रीय स्तरावर कायदा अकादमी स्थापन करण्याची सूचनाएक यशस्वी मध्यस्थ हा केवळ भाषाच नव्हे तर स्थानिक बोलीभाषा, संस्कृती आणि भावनिक बाजू समजणारा असावा, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. मध्यस्थी प्रक्रियेला अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी देशभरातील वकिलांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि सायबर गुन्ह्यांशी संबंधित नव्या आव्हानांसाठी विशेष प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे, असे मत त्यांनी मांडले. यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर कायदा अकादमी स्थापन करण्याची सूचना त्यांनी केली. ही अकादमी वकिलांना नवीन तंत्रज्ञान आणि बदलते कायदे समजण्यास मदत करेल, तसेच ते काळानुरूप बदल स्वीकारतील याची खात्री देईल..Supreme Court: जंगलावर कुणाचा डोळा? CJI Suryakant यांच्या संतापानंतर राज्य सरकार अडचणीत, वनजमिनीवर हात टाकणाऱ्यांची आता खैर नाही?.मध्यस्थांची मोठ्या प्रमाणात कमतरतासरन्यायाधीशांनी न्यायालयांमध्ये प्रशिक्षित मध्यस्थांची मोठ्या प्रमाणात कमतरता असल्याचे लक्षात आणून दिले. सध्या देशात सुमारे ३९,००० प्रशिक्षित मध्यस्थ उपलब्ध आहेत, परंतु प्रभावी मध्यस्थी व्यवस्थेसाठी किमान २,५०,००० पेक्षा जास्त मध्यस्थांची आवश्यकता आहे. जिल्हा न्यायालयांपासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्व स्तरांवर ही कमतरता जाणवते..बहु-दरवाजा न्यायालयत्यांनी “बहु-दरवाजा न्यायालय” या संकल्पनेचे समर्थन केले. या संकल्पनेनुसार एकाच छताखाली मध्यस्थी, न्यायाधिकरण आणि आवश्यकतेनुसार खटला असे विविध पर्याय उपलब्ध असतील. न्याय मागण्यासाठी न्यायालयात येणाऱ्या व्यक्तीला प्रथम मध्यस्थीचा पर्याय दिला जावा आणि गरज पडल्यासच खटला सुरू करण्याची सुविधा उपलब्ध करावी, अशी त्यांची भूमिका आहे..मध्यस्थीला प्रोत्साहन देऊन न्यायव्यवस्था अधिक सुलभ, जलद आणि परिणामकारक बनवता येईल, असा विश्वास सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी व्यक्त केला. त्यांच्या या विधानांमुळे मध्यस्थीला न्यायप्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान देण्याची चर्चा पुन्हा जोर धरू लागली आहे..CJI Suryakant: ‘केस जिंकण्यापलीकडे काहीतरी मोठं…’ ; भारताच्या भविष्यासाठी CJI सूर्यकांतांनी वकिलांना दिला वेगळाच फॉर्म्युला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.