CJI Suryakant यांचं एकच विधान… अन् परदेशी न्यायाधीशदेखील थक्क! न्यायालयांच्या निर्णयांचं भविष्य बदलणार?
भारतीय न्यायव्यवस्थेतील भावी बदलांची चाहूल CJI सूर्यकांत यांनी भाषणात दिली. यावेळी परदेशी न्यायाधीशांनाही अचंबित झाले
भारताचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी देशात राष्ट्रीय न्यायिक धोरण आणण्याची गरज अधोरेखित केली. यामुळे सर्वोच्च न्यायालय आणि देशभरातील उच्च न्यायालयांच्या निर्णयांमध्ये सुसंगतता व एकरूपता येईल, असा त्यांचा आग्रह आहे. सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशनने आयोजित संविधान दिन समारंभात ते बोलत होते.