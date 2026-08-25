CJP Expansion: कॉकरोच जनता पार्टीची नवी टीम जाहीर! रांका-दास यांच्यानंतर २ नवे राष्ट्रीय प्रवक्ते कोण? कोणाला कोणती जबाबदारी?

कॉकरोच जनता पक्षाने मंगळवारी संघटनात्मक विस्ताराची घोषणा केली असून एका संघटनात्मक सहसचिव, दोन राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि उत्तर, पश्चिम व पूर्व विभागांसाठी समित्यांची नियुक्ती केली आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की, नवीन पथके पक्षाचे संघटनात्मक जाळे मजबूत करतील, स्थानिक नेतृत्व घडवतील, उपक्रमांमध्ये समन्वय साधतील आणि तळागाळात पक्षाचे कार्य पुढे नेतील..पक्षाने सह-संयोजक म्हणून नियुक्त झालेल्या सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांच्या जागी दोन नवीन राष्ट्रीय प्रवक्त्यांची घोषणाही केली आहे. सीजेपीने सहा नवीन संघटनात्मक महासचिवांच्या नावांची घोषणा केली. रेखा शर्मा, अक्षय शिंदे, प्रेम आकाश, अनम उज्जामा आणि बाळकृष्ण शुक्ला यांची संघटनेच्या सहसचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. सुधीर सांगवान आणि सिद्धांत भारद्वाज यांची राष्ट्रीय प्रवक्ते म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे..Nitin Gadkari Clarification : नितीन गडकरी राजकारणातून निवृत्ती घेणार? कार्यालयाकडून अखेर मोठं स्पष्टीकरण.यापूर्वी सौरभ दास आणि आशुतोष रांका हे या पदावर होते. या दोघांची राष्ट्रीय सह-संयोजक म्हणून नियुक्ती झाल्यापासून हे पद रिक्त होते. सीजेपीच्या स्थापनेनंतर सुरुवातीला केवळ तीन प्रवक्त्यांची घोषणा करण्यात आली होती. २० जुलैच्या बर्गर प्रकरणानंतर तिसरे प्रवक्ते विजेता दहिया यांना पदावरून हटवण्यात आले. कॉकरोच जनता पक्षाने आपल्या उत्तर विभाग समन्वय समितीवर अनेक सदस्यांची नियुक्ती केली आहे. .या समितीत आदेश प्रधान गुर्जर, आझाद मोहित, मोहम्मद फरहान खान, विश्वेश कर्णवाल, उज्ज्वल पांडे, पूजा सैनी, आफताब सिंग विर्क, अर्शदीप सिंग कोचर, जाहिद अहमद माले, महविश अली, श्रेष्ठ सिंग खेरा, अजय देशवाल, डॉ. विवेक संगवान, मुकेश सिंग, मुकेश सिंग, मुकेश ऑलराउंड, हर्ष कार्तिकेय सिंह आणि एडवोकेट आरुषि घई यांचा समावेश आहे..दिल्लीत नव्या आंदोलनाची घोषणा केल्यानंतर अवघ्या एका दिवसातच सीजेपीने पक्षाचा विस्तार केला आहे. सीजेपीने ५ सप्टेंबर रोजी दिल्लीतील इंडिया गेटपासून पोलीस मुख्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्याची घोषणा केली आहे. केंद्र सरकार आपली आश्वासने पूर्ण करण्यात अपयशी ठरल्याचा आरोप करत पक्षाने हा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी ६ ऑगस्ट रोजी सीजेपीने आपली राष्ट्रीय कार्यकारी समिती स्थापन केली..Government Schemes: अचानक नोकरी गेली? घरखर्चाची चिंता करू नका; ‘ही’ योजना देणार ३ महिने अर्धा पगार, वाचा संपूर्ण माहिती.संस्थापक अभिजीत दीपक यांची राष्ट्रीय संयोजक म्हणून नियुक्ती केली. तोपर्यंत, प्रवक्ते सौरभ दास आणि आशुतोष रांका यांची सह-संयोजक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. सीजेपीने अजिंक्य शिंदे यांची राष्ट्रीय संघटना प्रभारी आणि दीपक बलियान यांची संघटना सह-प्रभारी म्हणून नियुक्ती केली. याव्यतिरिक्त, आफरीन नवाज यांची राष्ट्रीय सचिव, विजय रेड्डी मल्लांगी यांची माध्यम प्रमुख आणि रत्ना सिंग यांची कायदेशीर व्यवहार प्रमुख म्हणून नियुक्ती करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.