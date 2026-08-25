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CJP Expansion: कॉकरोच जनता पार्टीची नवी टीम जाहीर! रांका-दास यांच्यानंतर २ नवे राष्ट्रीय प्रवक्ते कोण? कोणाला कोणती जबाबदारी?

CJP Organization Expansion: कॉकरोच जनता पक्षाने आपल्या संघटनेचा विस्तार करत अनेक महत्त्वाच्या नियुक्त्या जाहीर केल्या. पक्षाने राष्ट्रीय प्रवक्त्यांची रिक्त पदे भरली असून पाच नवीन राष्ट्रीय संघटना महासचिवांची नियुक्ती केली आहे.
CJP Announces Major Organisational Expansion; New Spokespersons and Zonal Teams Revealed

CJP Announces Major Organisational Expansion; New Spokespersons and Zonal Teams Revealed

ESakal

Vrushal Karmarkar
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कॉकरोच जनता पक्षाने मंगळवारी संघटनात्मक विस्ताराची घोषणा केली असून एका संघटनात्मक सहसचिव, दोन राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि उत्तर, पश्चिम व पूर्व विभागांसाठी समित्यांची नियुक्ती केली आहे. पक्षाचे म्हणणे आहे की, नवीन पथके पक्षाचे संघटनात्मक जाळे मजबूत करतील, स्थानिक नेतृत्व घडवतील, उपक्रमांमध्ये समन्वय साधतील आणि तळागाळात पक्षाचे कार्य पुढे नेतील.

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