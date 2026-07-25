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Dharmendra Pradhan Resigns : CJP चा ऐतिहासिक विजय! धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा! मोदी सरकार का झुकले? 8 मुख्य कारणे वाचा

Dharmendra Pradhan Resigns Amid Nationwide Student Protests Over NEET Paper Leak : धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिला; NEET-UG २०२६ पेपर लीकविरुद्ध विद्यार्थ्यांच्या जंतर-मंतर आंदोलनाला यश, मोदी सरकार झुकले.
CJP's Historic Victory! Dharmendra Pradhan Resigns: 8 Main Reasons Why the Modi Govt Bowed Down!

CJP's Historic Victory! Dharmendra Pradhan Resigns: 8 Main Reasons Why the Modi Govt Bowed Down!

Esakal

Sandip Kapde
Updated on

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात अनेकदा सिद्ध झालं आहे की, जेव्हा जनतेची, विशेषतः युवकांची एकजूट होते, तेव्हा सर्वात शक्तिशाली सरकारही झुकते. आज (२५ जुलै २०२६) रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. हा राजीनामा केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नव्हता, तर NEET-UG पेपर लीक आणि शिक्षणव्यवस्थेतील गंभीर गडबडींविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या युवाशक्तीचा ऐतिहासिक विजय होता. यामागे विद्यार्थ्यांच्या चिकाटी, सोशल मीडिया, विरोधी पक्ष आणि जनमताचा एकत्रित दबाव होता.

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