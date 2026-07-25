Dharmendra Pradhan Resigns : CJP चा ऐतिहासिक विजय! धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा! मोदी सरकार का झुकले? 8 मुख्य कारणे वाचा

भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात अनेकदा सिद्ध झालं आहे की, जेव्हा जनतेची, विशेषतः युवकांची एकजूट होते, तेव्हा सर्वात शक्तिशाली सरकारही झुकते. आज (२५ जुलै २०२६) रोजी केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. हा राजीनामा केवळ एका मंत्र्याचा राजीनामा नव्हता, तर NEET-UG पेपर लीक आणि शिक्षणव्यवस्थेतील गंभीर गडबडींविरुद्ध उभ्या राहिलेल्या युवाशक्तीचा ऐतिहासिक विजय होता. यामागे विद्यार्थ्यांच्या चिकाटी, सोशल मीडिया, विरोधी पक्ष आणि जनमताचा एकत्रित दबाव होता. .NEET-UG २०२६ चा गोंधळसर्व प्रकरणाची सुरुवात मे २०२६ मध्ये झाली. NEET-UG परीक्षा ही देशातील वैद्यकीय प्रवेशासाठी सर्वात महत्त्वाची परीक्षा आहे. यावर्षी सुमारे २३ लाख विद्यार्थी परीक्षा देत होते. मात्र परीक्षेच्या नंतर पेपर लीकचे गंभीर आरोप समोर आले. राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सी (NTA) ने परीक्षा रद्द करून २१ जूनला पुन्हा घेण्याचा निर्णय घेतला.ही दुसरी वेळ होती. २०२४ मध्येदेखील NEET पेपर लीक झाला होता. यावेळी मात्र विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड रोष निर्माण झाला. पुनर्परीक्षा, उत्तरपत्रिका तपासणीतील गोंधळ, निकाल लांबणीवर पडणे आणि भविष्यातील अनिश्चितता यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांनी मानसिक तणाव सोसला. किमान १२ विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केल्याचे वृत्त समोर आले. हे प्रकरण केवळ परीक्षेचे नव्हते, तर लाखो युवकांच्या स्वप्नांशी, करिअरशी आणि भविष्याशी संबंधित होते..Cockroach Janta Party (CJP)या संकटातून एक नवी युवा चळवळ जन्माला आली... Cockroach Janta Party (CJP). ही सुरुवातीला सोशल मीडियावर एक व्यंग्यात्मक, सेल्फ-डेप्रिकेटिंग आंदोलन म्हणून सुरू झाली, पण लवकरच ती गांभीर्यपूर्ण विद्यार्थी चळवळ बनली. जून २०२६ पासून दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे सतत धरणे सुरू झाले. विद्यार्थी, अभियंते, डॉक्टर होऊ इच्छिणारे तरुण आणि सामान्य युवक येथे जमा झाले.CJP ने फक्त एकच मागणी लावून धरली. धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, त्यांनी NTA ची जबाबदारी, परीक्षा पद्धतीतील पारदर्शकता आणि शिक्षणमंत्रालयाच्या अपयशाची जबाबदारी मागितली. आंदोलनात सोनम वांगचुक सारख्या पर्यावरण कार्यकर्त्याने २६ दिवसांचे उपोषण केले. पोलिसी कारवाई (लाठीचार्ज, अश्रुधुर) झाली तरी विद्यार्थी मागे हटले नाहीत. सोशल मीडिया विशेषतः X, Instagram वर PradhanResign, NEETScam सारख्या हॅशटॅग्स ट्रेंड करत राहिले. एका विद्यार्थी नेतृत्वाखालील चळवळ राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचली..विरोधी पक्ष आणि राजकीय दबावकाँग्रेस, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दिला. राहुल गांधींनी “विद्यार्थ्यांवर लाठी मारणाऱ्यांना शिक्षा करा, प्रधान यांना बडतर्फ करा” अशी मागणी केली. संसदेच्या मॉनसून सत्रात विरोधकांनी “प्रधान यांचा राजीनामा झाल्याशिवाय चर्चा नाही” अशी भूमिका घेतली. यामुळे सरकारवर दुहेरी दबाव निर्माण झाला, रस्त्यावरील आंदोलन आणि संसदेतील अडथळा.धर्मेंद्र प्रधान यांनी सुरुवातीला राजीनामा देण्यास नकार दिला. ते म्हणाले की, विरोधक विद्यार्थ्यांना राजकीय हत्यार बनवत आहेत. मात्र आंदोलन अधिक तीव्र होत गेले. शेवटी २५ जुलैला प्रधान यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्याकडे राजीनामा सुपूर्द केला. राजीनाम्यात त्यांनी “युवकांच्या भावनांचा आदर” केल्याचे म्हटले..युवाशक्तीचा विजय का मानावा?महिनाभरापेक्षा जास्त काळ जंतर-मंतरवर बसून राहणे, उपोषणे, पोलिसी दडपशाही सहन करणे हे सोपे नव्हते. तरीही विद्यार्थी अडून बसले.सोशल मीडिया ने आंदोलनाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी दिली. एका क्लिप किंवा पोस्टमुळे हजारो युवक एकत्र आले.एखाद्या मोठ्या अपयशानंतर मंत्र्याने राजीनामा देणे ही लोकशाहीतील नैतिक जबाबदारी आहे. प्रधान यांनी ती स्वीकारली.१९९० च्या दशकात स्वतः प्रधान यांनी ओडिशात पेपर लीकविरुद्ध विद्यार्थी आंदोलन नेतृत्व केले होते. आता वर्तमानकाळात त्यांच्याविरुद्धच असे आंदोलन झाले, हे प्रतीकात्मक महत्त्वाचे आहे.सरकार का झुकले? ८ मुख्य कारणेधर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यामागे मोदी सरकारला माघार घेणे भाग पडले. सुरुवातीला “राजीनामा नाही, चर्चा करू” अशी भूमिका घेतलेल्या सरकारला शेवटी झुकावे लागले. याची ८ प्रमुख कारणे खालीलप्रमाणे....जंतर-मंतरवर CJP च्या नेतृत्वाखाली महिनाभर चाललेले सातत्यपूर्ण धरणे, उपोषणे आणि देशव्यापी निदर्शने यामुळे आंदोलन केवळ दिल्लीपुरते मर्यादित राहिले नाही. संपूर्ण देशात युवक एकजूट झाले. अशा मोठ्या आंदोलनाला दीर्घकाळ दुर्लक्ष करणे सरकारला शक्य नव्हते.मॉनसून सत्रात विरोधी पक्षांनी “प्रधान यांचा राजीनामा झाल्याशिवाय चर्चा नाही” अशी भूमिका घेतली. यामुळे संसदेचे कामकाज ठप्प झाले. सरकारला महत्त्वाच्या विधेयकांसाठी विरोधकांची साथ हवी होती, त्यामुळे राजीनामा हा एक तोडगा ठरला.भारतातील मतदारांपैकी युवक हा सर्वात मोठा गट आहे. २०२४ च्या निवडणुकीनंतर NDA सरकार स्थिरता शोधत होते. युवकांची सततची नाराजी पुढील निवडणुकांसाठी धोकादायक ठरू शकते, हे सरकारने ओळखले.NEET-UG (२०२४ आणि २०२६), CUET, CBSE इत्यादी परीक्षांमधील वारंवार गडबडींमुळे संपूर्ण शिक्षण पद्धती आणि NTA वर विश्वास उडाला होता. एका मंत्र्याचा राजीनामा देऊन सरकारने “आम्ही कारवाई करतो” असा संदेश देण्याचा प्रयत्न केला.आंदोलकांवर लाठीचार्ज, अश्रुधुर आणि निर्बंध लावल्याने जनमानसात सरकारविरोधी सहानुभूती निर्माण झाली. सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमुळे दबाव वाढला. यामुळे सरकारची प्रतिमा “विद्यार्थी-विरोधी” होत चालली होती.काँग्रेस, राहुल गांधी, खर्गे यांसारख्या नेत्यांनी आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा दिला. त्यांनी रस्त्यावर आणि संसदेत सातत्याने मुद्दा उपस्थित केला. यामुळे राजकीय दबाव खूप वाढला आणि सरकारला एकटे पडल्यासारखे वाटू लागले.पेपर लीक इतक्या मोठ्या घोटाळ्यानंतर मंत्र्याने नैतिक जबाबदारी स्वीकारणे अपेक्षित होते. प्रधान यांनी १९९० च्या दशकात स्वतः पेपर लीकविरुद्ध आंदोलन केले होते. त्यामुळे त्यांच्यावरच आंदोलन होणे प्रतीकात्मकदृष्ट्या सरकारसाठी अडचणीचे ठरले.भारत हा युवा देश आहे. ६५ टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या ३५ वर्षांखालील आहे. आज जंतर-मंतरवर बसलेले विद्यार्थी उद्याचे डॉक्टर, इंजिनियर, उद्योजक आणि नेते आहेत. त्यांची एकजूट आणि चिकाटी पाहता, आंदोलन अधिक काळ टिकवल्यास ते मोठ्या प्रमाणात पसरू शकते, हे सरकारने लक्षात घेतले. भविष्यात अशा आंदोलनांना रोखण्यासाठी तडजोड करणे गरजेचे होते..या विजयाचे महत्त्वहा युवाशक्तीचा विजय केवळ एका मंत्र्याच्या राजीनाम्यापुरता मर्यादित नाही. तो परीक्षा सुधारणा, पारदर्शकता आणि जबाबदारी यासाठीचा विजय आहे. यामुळे भविष्यात NTA आणि शिक्षण मंत्रालयाला अधिक सावध राहावे लागेल. विद्यार्थ्यांना हे दाखवले की, शांततेत आणि लोकशाही मार्गाने आंदोलन केल्यास परिणाम होतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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