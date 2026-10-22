CJP Leaders Notice : सौरव दास,आशुतोष रांका यांच्या अडचणी वाढल्या ! तिहारमधून सुटताच क्राईम ब्रँचची नोटीस; चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश

CJP News: तिहार जेलमधून सुटका झाल्यानंतरही ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांच्या अडचणी कायम आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचकडून या दोघांना चौकशीसाठी नोटीस बजावण्यात आली आहे. गुरुवारी (२२ ऑक्टोबर) दुपारी १२ वाजता चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश त्यांना देण्यात आले आहेत. दरम्यान, जंतरमंतर येथील घटनेच्या संदर्भात क्राईम ब्रँचकडून अजिंक्य शिंदे यांच्याशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्न सुरू आहे..जेलमधून बाहेर पडताच नोटीसमिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास सौरव दास आणि आशुतोष रंका तिहार जेलमधून बाहेर पडत असताना त्यांना क्राईम ब्रँचकडून नोटीस देण्यात आली. सुटकेनंतर लगेचच चौकशीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश मिळाल्याने या प्रकरणाला पुन्हा महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दिल्ली पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचच्या WR1 युनिटकडे या प्रकरणाचा तपास सोपवण्यात आला असून, संबंधित व्यक्तींची चौकशी करून पुढील तपास केला जाणार आहे..Delhi Protest High Drama : 'तिरंगा मार्च' सुरू होण्यापूर्वी अवघ्या १० मिनिटे आधी मोठी कारवाई! सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपकेंना दिल्ली पोलिसांकडून पुन्हा ताब्यात.जंतरमंतर येथील नेमके प्रकरण काय?हे प्रकरण जंतरमंतर येथे घडलेल्या एका घटनेशी संबंधित आहे. सरकारी आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आणि जंतरमंतर येथे पोहोचण्यासाठी दुसऱ्याच्या मालमत्तेत प्रवेश केल्याचा आरोप या प्रकरणात आहे. यासंदर्भात दिल्ली पोलिसांनी भारतीय न्याय संहितेच्या (BNS) कलम २२३ अंतर्गत तपास सुरू केला आहे. हे कलम लोकसेवकाने कायदेशीररीत्या जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करण्याशी संबंधित आहे..या प्रकरणातील घटनाक्रम, संबंधित व्यक्तींची भूमिका आणि आरोपांबाबत अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पोलीस चौकशी करणार आहेत. मात्र, या आरोपांबाबत संबंधित व्यक्तींची बाजू आणि तपासातून समोर येणारे निष्कर्ष अद्याप महत्त्वाचे ठरणार आहेत..अजिंक्य शिंदे यांच्याशीही संपर्क साधण्याचा प्रयत्नया प्रकरणात CJP नेते अजिंक्य शिंदे यांचेही नाव समोर आले आहे. क्राईम ब्रँचचे अधिकारी त्यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत असून, त्यांनाही तपासात सहभागी करून घेण्याची शक्यता आहे. मात्र, अजिंक्य शिंदे चौकशीसाठी उपस्थित राहणार आहेत का, याबाबत अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.