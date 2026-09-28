देश

२ ऑक्टोबरला मोठं आंदोलन, पण त्याआधीच CJPला मोठा धक्का; प्रमुख नेत्याला डेंग्यू

CJP October 2 Protest : आंदोलनाच्या तयारीत आणि प्रत्यक्ष आंदोलनात त्यांना काही दिवस सहभागी होता येणार नसल्याची शक्यता आहे.
CJP October 2 Protest :

CJP October 2 Protest :

esakal

Shubham Banubakode
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मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत २ ऑक्टोबरपासून देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा करणाऱ्या कॉकरोच जनता पार्टीला (CJP) मोठा धक्का बसला आहे. पक्षाचे सह-संयोजक आणि प्रमुख नेत्यांपैकी एक असलेले सौरभ दास आजारी पडले असून, त्यांना डेंग्यू झाल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आंदोलनाच्या तयारीत आणि प्रत्यक्ष आंदोलनात त्यांना काही दिवस सहभागी होता येणार नसल्याची शक्यता आहे.

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Election Commision Of india
Abhijit Deepke CJP
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