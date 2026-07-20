'दोन तास थांबवलं, 10 मिनिटं भेट दिली'; जे. पी. नड्डांच्या भेटीनंतर सौरभ दास यांचं मोठं वक्तव्य, काय सांगितलं?

दिल्लीत सध्या सीजेपीचं आंदोलन सुरू आहे. आंदोलकांनी संसदेकडे मोर्चा काढत संसद परिसरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, पोलिसांनी त्यांना बाहेरच अडवलं. यावेळी आंदोलकांना पांगवण्यासाठी लाठीमार करण्यात आला, तसेच अश्रुधूराच्या नळकांड्याही फोडण्यात आल्या. आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेता सरकारने सीजेपीच्या शिष्टमंडळाला चर्चेसाठी बोलावलं. या बैठकीत नेमकी काय चर्चा झाली, याबाबत आता सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी माहिती दिली आहे..आंदोलन सुरू असतानाच सीजेपीचे प्रवक्ते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा यांची भेट घेतली. जवळपास दोन तास प्रतीक्षा केल्यानंतर झालेल्या या बैठकीत सीजेपीने आपल्या मागण्या लेखी स्वरूपात सरकारसमोर मांडल्या. बैठकीनंतर सौरव दास यांनी सरकारने पुढील चर्चेचं आश्वासन दिल्याचं सांगितलं. त्यामुळे संघर्षासोबत संवादाचाही मार्ग खुला होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..दीपकेला ताब्यात घेतलं, गाड्यांची हवा सोडली; आंदोलकांवर लाठीचार्ज, भरपावसात दिल्लीतलं वातावरण तापलं.दुसरीकडे, मोठ्या प्रमाणात आंदोलकांना ताब्यात घेतल्याच्या बातम्या समोर येत आहेत. अभिजित दीपके यांनाही पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याचा दावा करत सौरव दास यांनी सर्व खासदारांनी विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभं राहावं, असं आवाहन केलं आहे. शांततापूर्ण आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांकडून कठोर कारवाई होत असल्याचाही आरोप त्यांनी केला आहे..दीपकेला ताब्यात घेतलं, गाड्यांची हवा सोडली; आंदोलकांवर लाठीचार्ज, भरपावसात दिल्लीतलं वातावरण तापलं.या घडामोडींमुळे राजकीय वातावरणही चांगलंच तापलं आहे. काँग्रेसच्या खासदार प्रियांका गांधी वाड्रा यांनी केंद्र सरकारवर टीका करत, विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर चर्चा करण्याऐवजी त्यांच्यावर अश्रुधूराचा मारा आणि लाठीमार का केला जात आहे, असा सवाल उपस्थित केला आहे. "हे आपल्या देशातील विद्यार्थी आहेत. त्यांचं म्हणणं ऐकून घेणं ही सरकारची जबाबदारी आहे," अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.