कमी उंचीचा आंदोलक, पळून थकताच जवानाने उचलून कडेवर घेतल; पोलिसांकडे सोपवलं, VIDEO VIRAL

कॉकरोच जनता पार्टीच्या दिल्लीतील आंदोलनात पोलिसांनी ७ हजारहून अधिक आंदोलकांना शनिवारी ताब्यात घेतलं. या आंदोलकांना रात्री उशिरा सोडण्यात आलं. तर रविवारी सकाळी सीजेपीचा संस्थापक अभिजीत दीपकेसह इतरांचीही सुटका करण्यात आली. दरम्यान, आंदोलनातील काही फोटो आणि व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. यात कमी उंचीच्या एका आंदोलकाचा जवानाने पाठलाग केल्याचं आणि त्याला पकडल्याचा व्हिडीओ चर्चेत आहे. .सीजेपीच्या आंदोलनात कमी उंचीचा एक आंदोलक सहभागी झाला होता. पोलिसांनी धरपकड करताच तो त्याच्या सहकाऱ्यांसोबत तिथून पळून निघाला. मात्र कमी उंची असल्यानं त्याला फार धावत जाता आलं नाही. शेवटी एका जवानाने त्याला पकडलं. कमी उंचीच्या या आंदोलाकाला पकडताच जवानाने कडेवर उचलून घेतलं. जवानालाही यावेळी हसू आवरलं नाही..मेट्रो-इंटरनेट सुरू करा, बॅरिकेड्स हटवा; कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईपर्यंत...; सुप्रीम कोर्टाचे दिल्ली पोलिसांना आदेश.आंदोलकाला पकडल्यानंतर जवानाने त्याला दिल्ली पोलिसांच्या ताब्यात दिलं. या कारवाईचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. कमी उंचीच्या आंदोलकावरील या कारवाईचा व्हिडीओ शेअर केला जात आहे. यावर युजर्सनी उलट सुलट कमेंट केल्या आहेत..दिल्लीमध्ये CJPच्या प्रस्तावित आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा व्यवस्था करण्यात आली होती. जंतर-मंतरकडे जाणाऱ्या आंदोलकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं. काही आंदोलकांना बसमधून छत्रसाल स्टेडियमसह इतर ठिकाणी नेण्यात आलं. काही आंदोलकांनी पोलिसांकडून मारहाणीचे आरोप केले आहेत. तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीत मेट्रो सेवा सुरळीत करण्याचे आदेश पोलिसांना दिलेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.