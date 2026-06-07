देश

CJP Protest : कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन कधीपर्यंत सुरू राहणार? अभिजित दीपके यांनी सांगितली तारीख, दिला मोठा इशारा

Exam Irregularities India : दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेल्या आंदोलनात सुमारे ६,०००–७,००० लोकांनी सहभाग घेतल्याचा दावा करण्यात आला. आंदोलन देशभर विस्तारण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्यासाठी लवकरच कृती आराखडा तयार होणार आहे.
CJP protest

CJP protest

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Massive Public Participation in Delhi CJP Protest : 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी रविवारी सांगितले की, परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेविरोधातील त्यांचे आंदोलन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मिळेपर्यंत सुरूच राहील. दीपके यांनी नमूद केले की, शनिवारी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेले आंदोलन मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी ठरले आणि त्यात सुमारे ७,००० लोकांनी सहभाग घेतला. त्यांनी पुढे सांगितले की, आता हे आंदोलनांचा देशभर विस्तार होईल.

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