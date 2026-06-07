CJP Protest : कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन कधीपर्यंत सुरू राहणार? अभिजित दीपके यांनी सांगितली तारीख, दिला मोठा इशारा

Massive Public Participation in Delhi CJP Protest : 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी रविवारी सांगितले की, परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेविरोधातील त्यांचे आंदोलन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मिळेपर्यंत सुरूच राहील. दीपके यांनी नमूद केले की, शनिवारी नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे झालेले आंदोलन मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी ठरले आणि त्यात सुमारे ७,००० लोकांनी सहभाग घेतला. त्यांनी पुढे सांगितले की, आता हे आंदोलनांचा देशभर विस्तार होईल..माघार नाही CJP चे संस्थापक दीपके रविवारी सकाळी महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एमआयडीसी वाळूज परिसरातील आपल्या निवासस्थानी पोहोचले, जिथे त्यांचे कुटुंबीयांनी स्वागत केले. त्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना दीपके यांनी पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पदत्याग करत नाहीत तोपर्यंत 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे आंदोलन थांबणार नाही. "जंतर-मंतरवर आम्ही केलेले आंदोलन यशस्वी झाले; त्यात ६,००० ते ७,००० लोकांनी सहभाग घेतला. हे आंदोलन आता देशभर नेले जाईल; धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मिळेपर्यंत आम्ही माघार घेणार नाही," असे ते म्हणाले..CJP Protest: पेपर लीकविरोधात 'कॉकरोच जनता पार्टी'चा एल्गार! आंदोलनासाठी परवानगी कशी मिळते? जाणून घ्या प्रक्रिया.लवकरच कृती आराखडा दीपके यांनी सांगितले की, हे आंदोलन देशभर नेण्यासाठी ते एक कृती आराखडा तयार करतील. शनिवारी, परीक्षा आणि भरती प्रक्रियेतील कथित अनियमिततेमुळे प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यासाठी शेकडो आंदोलक CJP च्या बॅनरखाली दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे जमले होते. दीपके यांनी आंदोलकांना घाबरण्याचे कारण नसल्याचे आश्वासन दिले. त्यानंतर, राजधानीतील एका पत्रकार परिषदेत CJP च्या प्रवक्त्यांनी जाहीर केले की, केंद्र सरकार प्रधान यांना पदावरून दूर करते की ते स्वतःहून राजीनामा देतात, हे पाहण्यासाठी ते एक आठवडा वाट पाहतील. त्यानंतर देशभर आंदोलन सुरू केले जाईल, असे त्यांनी सांगितले..आंदोलनाची हाक देणारे दीपके शनिवारी सकाळी अमेरिकेतून दिल्लीत दाखल झाले. विमानतळावरून बाहेर पडताना त्यांच्या हातात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आत्मचरित्राची प्रत होती. दिल्ली पोलिसांकडून आंदोलनाची परवानगी मिळाल्यानंतर ते जंतर-मंतरकडे रवाना झाले, जिथे त्याआधीच लोक जमण्यास सुरुवात झाली होती. प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणारे आंदोलक झुरळाचे मुखवटे घातलेले दिसून आले; आंदोलनाच्या ठिकाणी हे मुखवटे वाटले जात होते. आंदोलकांनी शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. याव्यतिरिक्त, त्यांनी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) हिंदू-मुस्लिम राजकारण थांबवावे अशी मागणी करणारी घोषणाबाजी केली आणि 'भारत माता की जय' अशा घोषणाही दिल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.