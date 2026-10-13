CJP Protest : काँग्रेसच्या मोर्चात सीजेपीचे कार्यकर्ते का दिसले नाहीत? आशुतोष रांकाने सांगितले 'हे' कारण

Delhi Protest Update: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढला. त्यानंतर राहुल गांधी यांनीही आपल्या मागण्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, या मोर्चात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चा एकही सदस्य सहभागी झालेला दिसला नाही. विशेष म्हणजे, मोर्चापूर्वी CJP ने विरोधकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला होता. यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे..एका वर्तमानपत्राशी बोलताना सीजेपीचे प्रवक्ते आशुतोष रांका यांनी विरोधी पक्षांच्या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे स्पष्ट केले. एखाद्याला पाठिंबा देण्यासाठी त्याच व्यासपीठावर प्रत्यक्ष उपस्थित राहणे आवश्यक नसल्याचे ते म्हणाले. ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणाऱ्या सर्वांसोबत आम्ही आहोत. सरकारवर सर्व बाजूंनी दबाव निर्माण होणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी सांगितले..Dhruv Rathee Released : सीजेपी आंदोलन प्रकरणात ध्रुव राठीला दिलासा; सुटकेनंतर दिल्ली पोलिसांनी काय दिली ताकीद ?.भाजप सीजेपी आणि विरोधकांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोपही रांका यांनी केला. १० ऑक्टोबरच्या CJP आंदोलनात विरोधक सहभागी नव्हते आणि १२ ऑक्टोबरच्या मोर्चात CJP सहभागी नव्हती, अशा प्रकारचे कथानक तयार केले जात असल्याचे ते म्हणाले. गेल्या तीन दिवसांतील घडामोडी पाहिल्या असून, नव्या रणनीतीसह पुन्हा आंदोलनात उतरू, असेही त्यांनी स्पष्ट केले..विमानातून ताब्यात घेतल्याचा दावाविमानातच पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याच्या घटनेबाबत रांका यांनी सांगितले की, त्यांच्यासाठी सुमारे ३० पोलीस कर्मचारी उपस्थित होते. त्यानंतर त्यांना बस आणि वेगवेगळ्या खासगी वाहनांतून वेगवेगळ्या ठिकाणी नेण्यात आले. अभिजीत दीपके यांना वसंत कुंज एन्क्लेव्ह, सौरव दास यांना आर. के. पुरम, तर रांका यांना नजफगड येथे नेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पहाटे अडीच वाजेपर्यंत आपल्याला नजफगड येथे ठेवण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला..पोलिसांच्या वर्तनाबाबत काय म्हणाले?ताब्यात असताना पोलिसांनी गैरवर्तन केले नसल्याचे रांका यांनी सांगितले. पोलिसांनी व्यवस्थित संवाद साधला आणि जेवणाचीही विचारणा केली. मात्र, सुरुवातीला वकिलांशी बोलण्याची परवानगी दिली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. पहाटे तीन वाजता अटकेची माहिती देण्यात आली आणि त्यानंतर वकिलांशी संपर्क साधण्याची परवानगी मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले..CJP Meeting : अभिजीत दीपकेंची राजकारणात एन्ट्री? 'सीजेपी' प्रवक्ते आशुतोष रांका अन् अखिलेश यादवांच्या भेटीने वाढला सस्पेंस.रांका यांच्या म्हणण्यानुसार, रात्री वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली, रक्तातील साखरेची पातळी तपासण्यात आली आणि त्यांना दुसऱ्या पोलीस ठाण्यातही नेण्यात आले. काही तास कारमध्ये बसवून ठेवल्याचा दावाही त्यांनी केला. अखेरीस शांतता भंग न करण्याच्या अटीवर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या कलम १७० अंतर्गत त्यांची सुटका करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ठरवून दिलेल्या ठिकाणी आंदोलन करण्यापासून आपल्याला कोणीही रोखू शकत नाही, अशी भूमिका त्यांनी मांडली..दरम्यान, CJP आणि विरोधकांच्या आंदोलनातील समन्वय, तसेच पुढील आंदोलनाची रणनीती याबाबत आशुतोष रांका यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय चर्चेला पुन्हा सुरुवात झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.