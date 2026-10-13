देश

CJP Protest : काँग्रेसच्या मोर्चात सीजेपीचे कार्यकर्ते का दिसले नाहीत? आशुतोष रांकाने सांगितले 'हे' कारण

Gyanesh Kumar Resignation : काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करून सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढला आणि राहुल गांधी यांनी याचिका दाखल केली.
Gyanesh Kumar Resignation

Ashutosh Ranka on CJP’s Absence From Opposition Protest

esakal

Yashwant Kshirsagar
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Delhi Protest Update: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील विरोधी पक्षांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत मोर्चा काढला. त्यानंतर राहुल गांधी यांनीही आपल्या मागण्यांसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. मात्र, या मोर्चात ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) चा एकही सदस्य सहभागी झालेला दिसला नाही. विशेष म्हणजे, मोर्चापूर्वी CJP ने विरोधकांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला होता. यावरून राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

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