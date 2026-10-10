CJP Protest Today : 'कॉकरोच'च्या आंदोलनावर पाकिस्तानी क्रिकेटपटू म्हणतो, दिल्ली पोलीस टॉस जिंकतील अन्...

Danish Kaneria's sarcastic cricket tweet sparks reactions: मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आज कॉकरोच जनता पार्टीच्या जंतर मंतर आंदोलनापूर्वी दिल्लीत बऱ्याच घडामोडी घडताना दिसत आहेत. पोलिसांनी जंतर मंतर भवती एक सुरक्षा कवच तयार केले आहे आणि आंदोलकांची धरपकड सुरू केली आहे. ४५ दिल्ली मेट्रो स्थानकं बंद केली गेली आहेत आणि तरीही युवक या आंदोलनात सहभाग घेण्यासाठी दिल्लीकडे कूच करत आहेत. सोशल मीडियावर सध्या 'CJP protest today' हा ट्रेड सुरू आहे आणि त्यात पाकिस्तानच्या माजी क्रिकेटपटूची X पोस्ट चर्चेत आली आहे..राजीव चौक, नवी दिल्ली, सेंट्रल सेक्रेटरीएट, पटेल चौक आणि काश्मिरी गेटसह दिल्ली मेट्रोच्या ४५ स्थानकांवरील प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे दरवाजे बंद केले गेले आहेत. तसेच इतर राज्यांतून येणाऱ्या २५० हून अधिक गाड्या, तसेच शनिवारी पहाटे ४ ते दुपारी २ च्या दरम्यान नवी दिल्ली आणि हजरत निजामुद्दीन स्थानकांवर येणाऱ्या लोकल गाड्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. पोलिसांनी आंदोलनाला परवानगी दिलेली नाही आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाने अनेक उपाययोजना केल्या आहेत..जनपथ-कर्तव्य पथ चौकापासून ४ किलोमीटरच्या परिसरात इंटरनेट सेवा देखील २४ तासांसाठी बंद ठेवण्यात आली आहे. या आंदोलनापूर्वी युट्युबर ध्रुव राठीला पोलिसांनी ताब्यात घेतले आहे. CJP कायदेशीर टीमच्या प्रमुख रत्ना सिंह यांना इतर तीन वकिलांसह ताब्यात घेण्यात आले आहे. ही अशी धरपकड होत असताना पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू दानिश कानेरिया ( Danish Kaneria) याने पोस्ट लिहिली आहे. त्याने लिहिले की, मला आशा आहे की, दिल्ली पोलीस टॉस जिंकतील आणि प्रथम फलंदाजी करतील... ( Abhijeet Dipke: अभिजीत दिपकेंना विमानातूनच घेतलं ताब्यात, उतरूही दिलं नाही; VIDEO VIRAL) .यावर नेटकऱ्यांनीही मजा घेतली आहे...दानिश कानेरियाने पाकिस्तानसाठी ६१ कसोटीत २६१ विकेट्स घेतल्या आहेत, तर १८ वन डे सामन्यांत १५ विकेट्स त्याच्या नावावर आहेत. कानेरियाने यापूर्वीही भारतात सुरू असलेल्या अनेक मुद्यांवर परखड मत मांडले आहे आणि त्याने पाकिस्तान सरकारलाही अनेकदा सुनावले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.