देश

CJP Protest: धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर CJP चा उत्तर प्रदेश सरकारविरोधात मोर्चा; दिला निर्वाणीचा इशारा

CJP Protests UP Government's Demolition Order For Rampur Jauhar University: अशा परिस्थितीत थेट युनिव्हर्सिटी पाडण्याचा आदेश देणे म्हणजे देशातील उच्च शिक्षणाचा गळा घोटण्यासारखे आहे, जे भारताच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक ठरेल.
Jauhar University demolition

Jauhar University demolition

esakal

संतोष कानडे
Updated on

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या समर्थकांमध्ये उत्साह आहे. ही संघटना विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उंचावणार, अशी आशा व्यक्त केली जातेय. त्यातच आता एक नवीन पाऊल उचलत सीजेपीने उत्तर प्रदेश सरकारविरोधात मोर्चा उघडला आहे.

Loading content, please wait...
Cockroach Party popularity
CJP protest actions
CJP role in democracy