CJP Protest: धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर CJP चा उत्तर प्रदेश सरकारविरोधात मोर्चा; दिला निर्वाणीचा इशारा

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या समर्थकांमध्ये उत्साह आहे. ही संघटना विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सातत्याने आवाज उंचावणार, अशी आशा व्यक्त केली जातेय. त्यातच आता एक नवीन पाऊल उचलत सीजेपीने उत्तर प्रदेश सरकारविरोधात मोर्चा उघडला आहे..उत्तर प्रदेश राज्य सरकारने रामपूरमधील प्रसिद्ध जौहर युनिव्हर्सिटी पाडण्याचे आदेश दिल्यानंतर सीजेपीने यावर तीव्र आक्षेप घेतला आहे. देशात आधीच परिस्थिती बिकट असताना युनिव्हर्सिटीवर अशी कारवाई करणे योग्य ठरणार नाही, असे पक्षाचे म्हणणे आहे..Nitin Gadkari Deepfake Row : एक्स, मेटा अन् गुगलवर होणार कारवाई? E20 पेट्रोल वादात नाव ओढल्याने मंत्री नितीन गडकरी कोर्टात; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण.सीजेपीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'वर एक पोस्ट केली आहे. त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, एका अहवालानुसार भारतात आधीच दररोज २० हून अधिक शाळा बंद पडत आहेत. अशा परिस्थितीत थेट युनिव्हर्सिटी पाडण्याचा आदेश देणे म्हणजे देशातील उच्च शिक्षणाचा गळा घोटण्यासारखे आहे, जे भारताच्या भविष्यासाठी अत्यंत घातक ठरेल. उत्तर प्रदेश सरकारने आपल्या या निर्णयावर पुन्हा एकदा विचार करावा आणि जौहर युनिव्हर्सिटी पाडण्याचा आदेश त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी पक्षाने केली आहे..दुसरीकडे रामपूर प्रशासनाने या कारवाईचे समर्थन केले आहे. रामपूर विकास प्राधिकरणाने युनिव्हर्सिटी कॅम्पसची तपासणी केल्यानंतर तिथल्या एक-दोन नव्हे, तर तब्बल ४० पैकी ३८ इमारती पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर केले आहे. या बेकायदेशीर बांधकामांवर बुलडोझर चालवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..Ratnagiri SP Nitin Bagate : महामार्गाने जाताना अचानक थांबवली गाडी अन् थेट पोहोचले शेतात...; रत्नागिरीच्या पोलिस अधीक्षकांचा 'हा' अंदाज जिंकतोय शेतकऱ्यांची मने!.रामपूरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, युनिव्हर्सिटी प्रशासनाला हे अनधिकृत बांधकाम स्वतःहून हटवण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिली आहे. जर त्यांनी या काळात बांधकाम हटवले नाही, तर विकास प्राधिकरण स्वतः कारवाई करत या इमारती पाडणार आहे. या संपूर्ण कारवाईला तिथला प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या समाजवादी पक्षानेही जोरदार विरोध केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.