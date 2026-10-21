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Das, Ranka News: CJP च्या सौरव दास, आशुतोष रांका यांना दिलासा; तब्बल ७ दिवस तिहारमध्ये राहिल्यानंतर...

CJP’s Saurav Das, Ashutosh Ranka Released from Jail After Seven Days: जंतरमंतर येथे तिरंगा फडकवून आंदोलन केल्याप्रकरणी सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांना ताब्यात घेण्यात आले होते. दिल्लीतील विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी आज त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले.
CJP’s Saurav Das, Ashutosh Ranka Released from Jail After Seven Days

CJP’s Saurav Das, Ashutosh Ranka Released from Jail After Seven Days

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: जंतरमंतर येथे आंदोलन केल्याप्रकरणी सात दिवसांपासून न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) नेते सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांची सुटका करण्याचे आज आदेश न्यायालयाने दिले. दिल्लीतील विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना जामीन मंजूर केला. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांना दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

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Abhijeet Dipke
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