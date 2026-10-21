Das, Ranka News: CJP च्या सौरव दास, आशुतोष रांका यांना दिलासा; तब्बल ७ दिवस तिहारमध्ये राहिल्यानंतर...

New Delhi: जंतरमंतर येथे आंदोलन केल्याप्रकरणी सात दिवसांपासून न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) नेते सौरव दास आणि आशुतोष रंका यांची सुटका करण्याचे आज आदेश न्यायालयाने दिले. दिल्लीतील विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी त्यांना जामीन मंजूर केला. त्यामुळे या दोन्ही नेत्यांना दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे..CJP च्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ; जंतरमंतर आंदोलन प्रकरणी आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना न्यायालयीन धक्का!.जंतरमंतर आंदोलन प्रकरण काय?दिल्ली पोलिसांनी १३ ऑक्टोबर रोजी दास आणि रंका यांना ताब्यात घेतले होते. जंतरमंतर हे अधिकृत आंदोलनस्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आले असतानाही त्यांनी तेथे प्रवेश करून तिरंगा फडकवल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत त्यांनी यावेळी घोषणाबाजीही केली होती..CJP Protest Pune: पुण्यात ‘सीजेपी’कडून; ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलन .१४ ऑक्टोबर रोजी दोघांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. त्यानंतर १९ ऑक्टोबर रोजी त्यांच्या कोठडीत आणखी दोन दिवसांची वाढ करण्यात आली. त्यामुळे त्यांना सात दिवस तिहार तुरुंगात राहावे लागले..जामीनदारांच्या कागदपत्रांवरून पेचदास आणि रंका यांनी सुटकेसाठी जामीनदारांची कागदपत्रे सादर केली होती. मात्र, कागदपत्रांची पडताळणी आणि ओळखीसंबंधीच्या त्रुटींचा उल्लेख करत ती स्वीकारण्यात आली नव्हती. यामुळे त्यांच्या सुटकेला विलंब झाला..दरम्यान, दोघांनी न्यायालयीन कोठडी वाढवण्याच्या आदेशाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, पर्यायी कायदेशीर उपाय उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने नमूद केल्यानंतर दोघांनी आपली याचिका मागे घेतली होती..बुधवारी विशेष कार्यकारी दंडाधिकाऱ्यांनी जामीनदारांची कागदपत्रे स्वीकारल्यानंतर त्यांच्या सुटकेचे आदेश दिले. CJP ने यापूर्वी सुटकेच्या प्रक्रियेला जाणीवपूर्वक विलंब केला जात असल्याचा आरोप केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.