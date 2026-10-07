CJP Jantar Mantar Protest: शनिवारी सीजेपीचं पुन्हा 'जंतरमंतर'! मुख्य प्रवक्ते सौरव दास दिल्ली पोलिसांच्या भेटीला, म्हणाले...

Cockroach Janta Party: नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टीने एक मोठे पाऊल उचलले असून पक्षाचे नेते व मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी दिल्ली पोलिसांची भेट घेऊन या नियोजित आंदोलनाची औपचारिक माहिती दिली आहे. ."जोपर्यंत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार राजीनामा देत नाहीत, तोपर्यंत आम्ही रस्त्यावरून हटणार नाही आणि थांबणार नाही," असा ठाम इशारा यावेळी सौरव दास यांनी दिला. निवडणुका आणि मतदार याद्यांमधील कथित गैरव्यवहारांच्या विरोधात देशभरातील तरुण या आंदोलनासाठी एकत्र येत असल्याचे त्यांनी बुधवारी सांगितले..थिएटर फुटलं, अंधारातून पळालो, नानाने मला रिक्षात टाकलं अन् स्वतः... अशोक मामांनी सांगितला तो प्रसंग, काय घडलेलं? .'एएनआय'च्या हवाल्याने मिळालेल्या माहितीनुसार, सौरव दास यांनी स्वतः संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात जाऊन पोलिसांना औपचारिक पत्र सादर केले. या पत्रात त्यांनी स्पष्ट केले की, सीजेपी आणि देशभरातील तरुण १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर मोठ्या संख्येने शांततापूर्ण आंदोलनासाठी एकत्र येणार आहेत. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी, वाहतुकीची योग्य व्यवस्था करण्यासाठी आणि आंदोलनाला सहकार्य करण्यासाठी पोलिसांना विनंती करण्यात आली असून या संपूर्ण कार्यक्रमाची लेखी पूर्वसूचना प्रशासनाला देण्यात आली आहे..दिल्ली पोलिसांकडे हे अधिकृत पत्र सुपूर्द केल्यानंतर पोलिसांकडून त्याची अधिकृत पोचपावती देखील मिळाली असल्याचे सौरव दास यांनी स्पष्ट केले. पोलिसांनी घेतलेल्या हमीपत्रानुसार सर्व आवश्यक कायदेशीर व प्रशासकीय प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आल्या असून दिल्ली पोलीस या लोकशाही आंदोलनाला योग्य ते सहकार्य करतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..Mumbai Goa Highway Work in Sangameshwar : संगमेश्वरमध्ये महामार्गावर वाहतूक एकेरीच; सप्तलिंगी पुलाचे काम नेमके पूर्ण कधी होणार?.निवडणुकांमधील कथित मतचोरी आणि प्रणालीतील धांदलीमुळे आज देशातील तरुण वर्ग अत्यंत चिंतेत असल्याचे सौरव दास यांनी नमूद केले. यापूर्वी सीजेपीचे संस्थापक अभिजित दीपके यांनीही ठामपणे सांगितले होते की, जर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी राजीनामा दिला नाही, तर १० ऑक्टोबर रोजी जंतर-मंतरवर देशव्यापी आंदोलन पुकारले जाईल. पक्षाने 'चलो दिल्ली'चा नारा देत यासाठी सर्व तयारी पूर्ण केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.