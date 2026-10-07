देश

CJP Jantar Mantar Protest: शनिवारी सीजेपीचं पुन्हा 'जंतरमंतर'! मुख्य प्रवक्ते सौरव दास दिल्ली पोलिसांच्या भेटीला, म्हणाले...

Saurav Das Meets Delhi Police: 'एएनआय'च्या हवाल्याने मिळालेल्या माहितीनुसार, सौरव दास यांनी स्वतः संसद मार्ग पोलीस ठाण्यात जाऊन पोलिसांना औपचारिक पत्र सादर केले.
Saurav Das

Saurav Das

esakal

संतोष कानडे
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Cockroach Janta Party: नवी दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे १० ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर कॉकरोच जनता पार्टीने एक मोठे पाऊल उचलले असून पक्षाचे नेते व मुख्य प्रवक्ते सौरव दास यांनी दिल्ली पोलिसांची भेट घेऊन या नियोजित आंदोलनाची औपचारिक माहिती दिली आहे.

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