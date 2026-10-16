CJP Tiranga March : अभिजीत दीपके पोलिसांच्या ताब्यात; ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलनापूर्वी दिल्ली पोलिसांची कारवाई, दिल्लीत मोठा पोलीस बंदोबस्त

दिल्लीतील कनॉट प्लेस परिसरात ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्चवरून वातावरण तापलं आहे. कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दीपके यांना घरातून बाहेर पडताच दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. दीपके हे कनॉट प्लेसकडे जाण्यासाठी निघाले होते. त्याचवेळी पोलिसांनी त्यांना रोखलं. या कारवाईदरम्यान त्यांनी तिरंगा फडकवण्यास सुरुवात केल्याचं वृत्त आहे..कनॉट प्लेसमध्ये कडेकोट बंदोबस्तCJP ने जाहीर केलेल्या ‘लहरा दो तिरंगा’ आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली पोलिसांनी कनॉट प्लेस आणि सेंट्रल पार्क परिसरात सुरक्षा वाढवली आहे. पालिका बाजार परिसरातही मोठ्या प्रमाणावर पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. नवी दिल्लीत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (BNSS) कलम १६३ अंतर्गत निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत..CJP संस्थापक अभिजीत दीपके यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत आपल्या घराबाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात असल्याचं म्हटलं आहे. तिरंगा मार्च रोखण्यासाठी पोलिसांनी ही व्यवस्था केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. नवी दिल्लीचे पोलीस उपायुक्त सचिन शर्मा यांनी नागरिकांना कायद्याचं पालन करण्याचं आवाहन केलं आहे..परिसरात निर्बंध लागू असल्याचं सांगत त्यांनी नागरिकांनी परिस्थिती लक्षात घेऊन सहकार्य करावं, असं म्हटलं आहे. दिल्ली पोलिसांनी या मार्चला परवानगी दिलेली नाही. सुरक्षेच्या कारणास्तव नवी दिल्ली नगरपालिका परिषदेनं (NDMC) कनॉट प्लेसमधील सेंट्रल पार्क १६ आणि १७ ऑक्टोबर रोजी सामान्य नागरिकांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. परिसरातील वाहतुकीतही बदल करण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे..नेमकं आंदोलन कशासाठी?CJP ने आपल्या नेत्यांच्या अटकेच्या निषेधार्थ या मार्चचं आवाहन केलं आहे. पक्षाचे नेते सौरव दास आणि आशुतोष रांका यांना जंतर-मंतरवरील आंदोलनादरम्यान ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्यानंतर त्यांना पाच दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत पाठवण्यात आलं आहे. CJP च्या म्हणण्यानुसार, हे नेते राष्ट्रध्वज फडकवण्याची आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. मात्र, पोलिसांचा आरोप आहे की आंदोलकांनी जंतर-मंतरवरील प्रतिबंधित क्षेत्रात प्रवेश केला आणि कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांच्या कामात अडथळा आणला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.