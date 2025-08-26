Cloudburst in J&K's Doda : जम्मूतील दोडा- किश्तवाडमध्ये ढगफुटी, ४ जणांचा मृत्यू, १० घरे गेली वाहून; जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग बंद

Summaryदोडा- किश्तवाडमध्ये ढगफुटीमुळे ४ जणांचा मृत्यू व १० हून अधिक घरे वाहून गेली.पूरामुळे बाजारपेठा, घरे आणि रस्त्यांमध्ये पाणी शिरले असून लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले जात आहे.रामबन भागातील भूस्खलनामुळे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे..जम्मू-काश्मीरमधील दोडा जिल्ह्यातील ढगफुटीच्या घटनेने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे १० हून अधिक घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत, त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. कालपासूनच्या पूरपरिस्थितीमुळे आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. बाधित भागात मदत आणि बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरु आहे. .प्रशासनाने संध्याकाळपर्यंत मुसळधार पावसाचा इशारा दिला आहे. अशा परिस्थितीत मदत कार्यातही अडथळा येऊ शकतो. ढगफुटीच्या घटनेनंतर परिसरात पूर दिसून येत आहे, ज्यामुळे झाडे आणि मार्गात येणाऱ्या घरांचे मोठे नुकसान झाले आहे. दोडा येथे ढगफुटी झाल्यानंतर अनेक घरे पाण्यात वाहून गेली आहेत आणि काही घरांचे नुकसान झाले आहे. स्थानिक लोकांचे आयुष्यभराचे उत्पन्न निसर्गाच्या प्रकोपाला बळी पडले आहे. जिल्ह्यातील वरच्या भागातील उद्ध्वस्त घरांमधून स्थानिक लोकांना त्यांच्या मौल्यवान वस्तू घेऊन सुरक्षित ठिकाणी हलवले जात आहे. .नदीचे पाणी शहरात शिरले परिसरातील नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत आणि बाजारपेठांमध्ये पाणी शिरले आहे. अशा परिस्थितीत कोणताही दुर्घटना टाळण्यासाठी अनेक रस्ते बंद करावे लागले आहेत. प्रशासनाने बाधित भागातून लोकांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यास सुरुवात केली आहे..जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग बंदरामबन परिसरात मोठ्या प्रमाणात भूस्खलन झाल्यामुळे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग देखील बंद करण्यात आला आहे. मुसळधार पावसासह संपूर्ण जम्मूमध्ये जोरदार वारे वाहत आहेत आणि तावी नदीतून येणारा पूर निवासी भागात शिरत आहे. जम्मूमध्ये नदीकाठचे अनेक भाग पूर्णपणे पाण्याखाली गेले आहेत आणि नुकसान टाळण्यासाठी प्रशासनाने हे भाग रिकामे केले आहेत..FAQsप्रश्न 1: ढगफुटी कुठे झाली? ➡️ जम्मू-काश्मीरच्या दोडा- किश्तवाड परिसरात ढगफुटी झाली.प्रश्न 2: किती लोकांचा मृत्यू झाला आहे? ➡️ आतापर्यंत ४ जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे.प्रश्न 3: किती घरे बाधित झाली? ➡️ १० हून अधिक घरे पूर्णपणे वाहून गेली किंवा उद्ध्वस्त झाली आहेत.प्रश्न 4: महामार्गाची परिस्थिती काय आहे? ➡️ रामबन भागात भूस्खलन झाल्याने जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग बंद करण्यात आला आहे.प्रश्न 5: प्रशासन कोणती पावले उचलत आहे? ➡️ मदत व बचावकार्य युद्धपातळीवर सुरू असून बाधित भागातील लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.