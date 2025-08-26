देश

Cloudburst in J&K's Doda : जम्मूतील दोडा- किश्तवाडमध्ये ढगफुटी, ४ जणांचा मृत्यू, १० घरे गेली वाहून; जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग बंद

Cloudburst in J&K's Doda : दोडा येथे ढगफुटी झाल्यानंतर अनेक घरे पाण्यात वाहून गेली आहेत आणि काही घरांचे नुकसान झाले आहे. स्थानिक लोकांचे आयुष्यभराचे उत्पन्न निसर्गाच्या प्रकोपाला बळी पडले आहे.
Cloudburst in J&K's Doda : जम्मूतील दोडा- किश्तवाडमध्ये ढगफुटी, ४ जणांचा मृत्यू, १० घरे गेली वाहून; जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग बंद
Yashwant Kshirsagar
Updated on

Summary

  1. दोडा- किश्तवाडमध्ये ढगफुटीमुळे ४ जणांचा मृत्यू व १० हून अधिक घरे वाहून गेली.

  2. पूरामुळे बाजारपेठा, घरे आणि रस्त्यांमध्ये पाणी शिरले असून लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवले जात आहे.

  3. रामबन भागातील भूस्खलनामुळे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय महामार्ग वाहतुकीसाठी बंद ठेवण्यात आला आहे.

जम्मू-काश्मीरमधील दोडा जिल्ह्यातील ढगफुटीच्या घटनेने मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे १० हून अधिक घरे उद्ध्वस्त झाली आहेत, त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. कालपासूनच्या पूरपरिस्थितीमुळे आतापर्यंत चार जणांचा मृत्यू झाला आहे. बाधित भागात मदत आणि बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरु आहे.

Loading content, please wait...
Jammu And Kashmir
Flood Damage News
FAQ

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com